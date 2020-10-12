الشاهين لمنح رخص مؤقتة لشاليهات «فيلكا»

وطن النهار

دعا النائب أسامة الشاهين الى «منح اصحاب الأملاك المثمنة، وحقوق الانتفاع والايجار المسحوبة، في شاليهات وأملاك الدولة بجزيرة «فيلكا» رخص انتفاع مؤقتة تجدد سنوياً بمقابل مناسب».

جاء ذلك ضمن اقتراح برغبة قال فيه: لمّا كان هناك اصحاب املاك وشاليهات في جزيرة «فيلكا» العزيزة، قامت وزارة المالية بالامتناع عن تجديد تراخيص الانتفاع بها منذ التسعينيات، لحاجة الدولة لها. ولم تقُم الدولة بالانتفاع من هذه الشاليهات وأملاك الدولة منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا. ما حرم الدولة من مقابل مالي، وحرم المواطنين من الاستفادة من الممتلكات، ومن ايصال التيار الكهربائي لها. لذا فانني اتقدم بالاقتراح المذكور لعرضه على المجلس.

