حماد: لا صحة لإسقاط قروض الوافدين

وطن النهار

قال النائب سعدون حماد ان لبسا حصل لدى تصويت مجلس الأمة بالمداولة الأولى لقانون ضمان تمويل البنوك المحلية للمتضررين من ازمة «كورونا»، مؤكدا ان بعض الحسابات الوهمية مارست التدليس والافتراء في شأن المستفيدين من القانون.

وأضاف في تصريح الى الصحافيين انه ليس صحيحا اقرار القانون بالمداولتين، كي نفسح المجال امام اي تعديلات، وليس صحيحا ان القانون لتسديد قروض الوافدين، واستغرب كيفية خروج هذه الاشاعة، اذ لا يمكن اسقاط قروض الوافدين وعدم اسقاطها عن الكويتيين.

وقال غير صحيح ان القانون يصب في مصلحة التجار بل هو للمتضررين من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا ان المجلس الغى عبارة «والعملاء الآخرين» من القانون في الجلسة الماضية.

ورأى حماد ان البعض يصوّت من اجل التكسب الانتخابي، فالمواطنون من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة حضروا الى المجلس واجتماعات اللجان البرلمانية وحصلوا على وعود باقرار القانون وبالتالي لا عذر ابدا بعدم اقراره في جلسة 20 الحالي، خصوصا بعد حذف عبارة «والعملاء الآخرين»، ومن سيقف ضده فان تركيبة المجلس المقبل ستختلف حتما. وأشار الى ان مواد القانون واضحة وتمنح حق الدعم للمتضرر «العميل الصغير والمتوسط» الذي كان جادا ويعمل بانتظام ويضيف قيمة للاقتصاد الوطني، اما العملاء الآخرون فتم الغاء هذه العبارة، كما ان الدولة لن تعوض البنوك بمبلغ 3 مليارات دينار بل ستضمن فقط 80 في المئة من اصل التمويل المقدم للعملاء المتضررين.

