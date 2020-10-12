«البلدي» يناقش تطوير شاطئ العقيلة وحديقة الصباحية

وطن النهار

يعقد المجلس البلدي جلسة اليوم لعرض عدة مواضيع احيلت من لجانه خلال الاسابيع الماضية، وأدرج البلدي على جدول اعماله طلبات شركة المشروعات السياحية بالموافقة على تطوير حديقة جنوب الصباحية بتثبيت نسب الاستعمالات التجارية ضمن المشروع لتكون 5 في المئة ونسبة البناء 20 في المئة من كامل مساحة الحديقة الكلية البالغة 71984 مترا مربعا، وتطوير شاطئ العقلة بتثبيت نسب الاستعمالات التجارية ضمن المشروع لتكون 5 في المئة ونسبة البناء 20 في المئة من كامل مساحة الشاطئ الكلية البالغة 57315 مترا مربعا، فضلاً عن طلبها بشأن تطوير شاطئ المسيلة.

وسيناقش طلب وزارة الصحة تخصيص موقع بغرض انشاء مركز صحي بمنطقة الصباحية، وطلب وزارة المالية تحويل ترخيص قطعة الأرض رقم 25 الموصوفة بالمخطط المساحي بمنطقة الضباعية من استراحة الى منتجع استثماري، وطلب وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية تخصيص مسجد بمنطقة المنقف قطعة «53 ب»، علاوة على مناقشته لطلب الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة بتصريح خلاظة مركزية مؤقتة بمنطقة الزور لشركة تحالف فلورو دايو وهونداي والمورد الرئيسي للمقاول شركة اسمنت الكويت للخرسانة لمشروع مصفاة الزور، والطلب بشأن اعتماد ترقيم القطع بمنطقة صباح السالم.

ويتطلع المجلس لعرض مجموعة مقترحات اهمها اقتراح العضو احمد العنزي بشأن تخصيص منطقة سكراب السيارات القديم بأمغرة للهيئة العامة للرعاية السكنية، واقتراح العضو محمد الرقيب بشأن تعديل بعض قرارات المجلس البلدي الخاصة بالجمعيات التعاونية، اضافة الى اقتراح العضو حسن كمال بشأن ترخيص البلدية للحدائق المنزلية.

