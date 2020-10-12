الجبري بحث تطوير الشكل الجمالي لمشرف

وطن النهار

بحث وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري في مكتبه ورئيس مجلس ادارة جمعية مشرف التعاونية علي الفهد، ملف الارتقاء بخدمات منطقة مشرف وضاحية مبارك العبدالله من حيث الزراعة التجميلية وصيانة الحديقة والممشى، انطلاقا من حرص الجهات المعنية في توفير جميع الخدمات المختلفة والمتنوعة لسكان وأهالي المنطقة.

وقال رئيس جمعية مشرف التعاونية علي الفهد، في تصريح صحافي على هامش زيارته الوزير الجبري برفقة المدير العام عادل السريع: لقد كان النقاش مثمراً وبناءً حيث ابدى الوزير الجبري، ترحيبه لطلبات ادارة الجمعية في تطوير الشكل الجمالي والبيئي والاهتمام بتحسين الدواوير من حيث الزراعة والتزيين وكذلك الاهتمام بالممشى الذي يعتبر متنفس الشباب والأسر بشكل عام.

وأوضح، ان المطالب ارتكزت على تزيين واضافة اضاءة بطول الممشى، حرصا من مجلس الادارة على الاهتمام بالمنطقة لاسيما مع قرب حلول موسم الشتاء وقصر فترة النهار والتحسن التدريجي في الطقس ورغبة اهالي المنطقة بممارسه رياضة المشي في مكان لائق وأمن. وذكر ان الوزير الجبري اشاد بتعاونيه مشرف مؤكدا انها من الجمعيات الرائدة في العمل التعاوني والاجتماعي ولها بصمتها بمنطقة مشرف ومبارك العبدالله وان الوزارة ترحب بمثل هذه الخطوات التي بدورها تسهم بالارتقاء في تجميل وتحسين المناطق والاهتمام بأماكن ممارسة الرياضة وتهيئة البنية التحتية والتجميلية لها.

