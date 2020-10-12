«التربية»: تعديل نسب الطلبة المكفوفين

وطن النهار

تتجه وزارة التربية، الى تعديل نسب طلبة الصف الثاني عشر المكفوفين خريجي مدرسة النور، حيث اكد وكيل الوزارة بالانابة فيصل المقصيد عند لقائه امين سر الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين علي الثويني وعدد من الطلبة المكفوفين، انه سيتم ارسال التحديث الجديد لنسب الطلبة بعد اضافة نسبة المواد المعفاة، وذلك حتى يتسنى لهم التسجيل في جامعة الكويت والجامعات والمعاهد الأخرى. وكان المقصيد خلال اللقاء قد استمع لشرح مفصل لمشكلة الطلبة المتعلقة بعدم تحديث نسبهم لدى تسجيلهم في موقع ادارة القبول والتسجيل في جامعة الكويت، مشيرا الى اهمية ازاحة كافة العراقيل من امام جميع الطلبة خريجي الثانوية العامة ولاسيما منهم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.