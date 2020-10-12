ضرائب متوازنة تطبقها الكويت نهاية العام المقبل

مال وأعمال

كشفت مصادر مطلعة لـ«النهار» عن ان الحكومة تتجه لفرض ضرائب متوازنة اواخر العام المقبل وذلك في اطار سعي الكويت نحو تحسين ايراداتها ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة من قبل الحكومة للمستثمرين وأصحاب الشركات، لافتة الى ان ذلك سينعكس ايجاباً على وضع الميزانية وسيولة الاحتياطي العام للدولة.

وقالت المصادر: ان تلك الضرائب ستكون ضمن استراتيجية حكومية تستهدف تحقيق اصلاحات نوعية تعزز التوجه نحو تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة الموارد المالية للدولة، موضحة ان تلك الاستراتيجية تتضمن تأمين استثمارات الكويت الخارجية في ضوء غياب الأمان الاستثماري في جميع دول العالم تقريباً بسبب تداعيات فيروس كورونا.

واستدركت بالقول ان العدالة في الأعباء والتوزيع ركن رئيس وأساس في تحقيق اي اصلاحات اقتصادية قادمة، موضحة ان هناك توقعات بفرض ضرائب متوازنة اواخر العام المقبل. ومن بين الايجابيات التي تشهدها المرحلة المقبلة، تعزيز سيولة البورصة التي شهدت تحولاً كبيراً في قيمتها السوقية الرأسمالية والتي زادت بحوالي 1.6 مليار دينار بنهاية الأسبوع الماضي بعد الاستقرار السياسي الذي تنعم به الكويت.

وتتجه الكويت بموازاة الاصلاحات الاقتصادية المرتقب تنفيذها، للعمل على تعزيز مكانة ورؤية الكويت التنموية من خلال احداث فلترة حقيقية في الأجهزة الادارية للدولة وتقليص حجمه ودمج المتشابه منه في ظل سعي الدولة الدؤوب لتحقيق وفراً في المصروفات العامة للدولة والعمل على تعزيز لغة المساءلة والشفافية في العديد من القطاعات ومحاسبة القياديين المقصرين والمسؤولين عن تعثر مشاريع الدولة التنموية.

ووفق مصادر مطلعة، فان الحكومة بصدد اجراء تحركات نوعية كبيرة على مسار انجاز المشاريع التنموية في 2021، مستدركة بالقول ان هناك تغيير اقتصادي قادم وصفته بالكبير وغير المسبوق.

