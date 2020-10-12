مليارا دينار ارتفاعاً في الأصول الاحتياطية للكويت

مال وأعمال

رغم تداعيات فيروس كورونا، قفزت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت بأكثر من ملياري دينار بنهاية 8 اشهر الأولى من العام الحالي 2020، بالغة 14.4 مليار دينار مقابل 12.3 ملياراً بنهاية يناير الماضي.

وتركزت تلك الارتفاعات في مكون العملة والودائع التي تتمتع بها الكويت، حيث بلغت مليارا دينار، من 11.5 الى 13.6 ملياراً خلال نفس الفترة المشار اليها. وأفاد المركزي ان الاصول الاحتياطية الرسمية للكويت لا تتضمن اصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار ويتكون من: حقوق السحب الخاصة والذهب النقدي ووضع الاحتياطي لدى الصندوق ومجموع العملة والودائع.

وسجلت القروض الاستهلاكية والمقسطة نمواً ملحوظاً خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى نهاية اغسطس من العام الحالي 2020، بالغة 13.8 مليار دينار، موزعة على القروض المقسطة بواقع 12.3 ملياراً و1.5 مليار للقروض الاستهلاكية، وبزيادة قدرها 400.09 مليون دينار تركزت معظمها في القروض الاسكانية. وقد بلغ اجمالي التسهيلات الائتمانية للبنوك من القروض الاستهلاكية والمقسطة بنهاية يناير 2020، 13.4 مليار دينار.

ووفقاً لبيانات المركزي، فقد تراجع انفاق الكويت في الداخل والخارج بحوالي 1.7 مليار دينار على اساس فصلي، حيث سجلت قيم معاملات البطاقات البلاستيكية في الفترة ما بين ابريل الى يونيو 3.3 مليارات دينار مقارنة بحوالي 5 مليارات دينار خلال الفترة من يناير الى مارس من العام الحالي 2020.

وفيما سجلت قيم اجهزة نقاط البيع في الداخل والخارج 1.3 مليار ما بين ابريل الى يونيو بلغت قيم معاملات اجهزة السحب الآلي 1.9 مليار خلال الفترة ذاتها.

ووفق احصائية البنك المركزي لشهر أغسطس ، فقد ارتفعت مطالبات البنوك المحلية على القطاع الخاص بنهاية أغسطس الحالي بقيمة 1.2 مليار دينار بالغة 41.76 مليار دينار مقارنة بقيمة 40.48 ملياراً بنهاية يناير من العام الحالي 2020. وأوضحت احصائية بنك الكويت المركزي لشهر اغسطس، الصادرة امس، ان مطالب البنوك على الحكومة تراجعت من 2.2 مليار الى 1.5 مليار بتراجع قدره 600 مليون دينار خلال الفترة المشارة اليها، فيما زادت ودائع وحسابات الحكومة بواقع 300 مليون دينار بالغة 9.5 مليارات دينار مقارنة بحوالي 9.2 مليارات نهاية يناير الماضي.

