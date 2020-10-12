«المركزي»: الخبرة المصرفية شرط تعيين الرئيس التنفيذي في البنوك

مال وأعمال

أوضح بنك الكويت المركزي أن تعيين الرئيس التنفيذي في البنوك المحلية يتطلب توافر خبرة كافية في الشؤون المصرفية والمالية والاقتصادية وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة بنك الكويت المركزي.

وقال ان هذا القرار أدخل عليه عدة تعديلات كان آخرها تعديل عام 2019 والذي أشار الى استثناء المرشح من شرط المؤهل الجامعي، اذا كانت الحالة التي عليها المرشح من الخبرة والكفاءة التي تقتضي استثنائه من هذا الشرط.

وأضاف أن المادة الثامنة من القرار تنص على اجراء مقابلة شخصية مع المرشح للوقوف على مدى ما يتمتع به من خبرات فنية وقيادية تؤهله لشغل المنصب المرشح له.

وفي سياق متصل، أكد بنك الكويت المركزي أن ترشح العضو المستقل في مجلس ادارة بيت التمويل الكويتي «بيتك» جائز وصحيح، لافتاً أن تعليماته الخاصة بالشروط الواجب توافرها لترشح الأعضاء المستقلين قد تضمنت مجموعة من التعليمات الواجب توافرها في العضو المستقل والتي من بينها ألا يكون عضو مجلس الادارة المستقل عند الترشح أو خلال العامين السابقين من تاريخ الترشح قد شغل عضوية مجلس ادارة بيت التمويل الكويتي أو أي منصب تنفيذي فيه أو ضمن مجموعة البنك. وأشار «المركزي» في رد منه على سؤال برلماني الى أنه قد تم استثناء هذا البند ولمرة واحدة عند بداية تطبيقات تعليمات بنك الكويت المركزي والخاص بترشح الأعضاء الحاليين في البنك أو ضمن مجموعة البنك ممن تنطبق عليهم شروط الاستقلالية الأخرى.

