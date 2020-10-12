3 احتمالات لمستقبل أسعار النفط

مال وأعمال

قالت الامانة العامة لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، امس، ان الأسعار المستقبلية للنفط تتحرك وفق ثلاثة احتمالات ترتبط بتداخل قوى الطلب والعرض في الأسواق.

جاء ذلك في دراسة متخصصة صادرة عن «أوابك» بعنوان «أمن الطاقة العالمي: الواقع والآفاق المستقبلية والانعكاسات على اسواق الطاقة وعلى الدول الأعضاء».

وبينت، الدراسة التي نشرتها كونا، ان الاحتمال الأول يتمثل في نجاح جهود العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي العالمي الذي يعني عودة التعافي التدريجي للطلب على النفط ومع استمرار الحوار والتنسيق بين مجموعة «أوبك +» في مراقبة الأسواق والالتزام التام بحصص الانتاج.

ولفتت الى ان هذا الاحتمال من شأنه في حال حدوثه ان يؤدي الى عودة التعافي التدريجي لأسعار النفط في الأسواق العالمية وعودة انتعاش نشاط الاستثمار في الصناعة النفطية لضمان امدادات آمنة ومستقرة للأسواق.

وأضافت ان الاحتمال الثاني يتمثل في تعرض جهود العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي العالمي الى انتكاسة بسبب توقع حدوث موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» الذي يتوقع ان يؤدي لعودة الاغلاقات في عدد من الدول واضطراب جديد لحركة النقل والمواصلات والسياحة ما قد ينتج عنه انخفاض حاد آخر في الطلب على النفط.

وتوقعت الدراسة انه في حال حدوث موجة ثانية لجائحة كورونا ان تأتي استجابة سريعة من جانب العرض وتنجح مجموعة «أوبك +» في اعادة التوازن الى الأسواق من خلال الاتفاق المبرم بشأن الخفض اللازم وتطبيقه والالتزام به لحين عودة التعافي مرة اخرى الى الأسواق.

وأشارت الى ان الاحتمال الثاني يلتحق بمسار الاحتمال الأول عند عودة التعافي التدريجي لأسعار النفط في الأسواق العالمية الذي يؤدي بنهاية المطاف الى عودة انتعاش نشاط الاستثمار في الصناعة النفطية لضمان امدادات آمنة ومستقرة للأسواق.

وأوضحت ان الاحتمال الثالث ينطلق بنفس الظروف التي هيأت انطلاقة الاحتمال الثاني الا ان المسار البديل الذي يمكن ان يحدث هو اخفاق جانب العرض بعدم تمكن مجموعة «أوبك +» وباقي المنتجين في اعادة التوازن الى الأسواق عبر الاتفاق على الخفض اللازم وتطبيقه والالتزام به. وقالت «ان هذا الاحتمال سيؤدي في حال حدوثه الى تكرار ازمة الثمانينات عبر استمرار الأسعار المنخفضة وركود نشاط الاستثمار وأنه عندما ينهض الاقتصاد العالمي من ركوده ويعاود الطلب على النفط نموه ستختفي الطاقات الانتاجية الفائضة لدى اوبك تدريجيا وعندئذ ترتفع الأسعار الى مستويات قياسية وسنرى طفرة اخرى لأسعار النفط ربما تكون اشد حدة من سابقتها».

وأكدت الدراسة اهمية الحوار الفاعل والبناء والشراكة في الرؤية والمسؤولية المشتركة بين الدول المنتجة والمستهلكة مبينة ان «غياب هذا النوع من الحوار كان سببا مباشرا في ازمتي سبعينات وثمانينات القرن الماضي التي هيأت الظروف المناسبة لحقبة من الارتفاعات القياسية لأسعار النفط خلال العقد الأول من الألفية الثالثة».

