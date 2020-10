«Ooredoo» الشريك الذهبي لـ «Aruba» التابعة لـ «HPE»

مال وأعمال

تعيد شركة Ooredoo تشكيل عصر المعلومات والمعرفة من خلال شراكاتها المبتكرة، حيث تم تصنيف شركة Ooredoo الممثلة بشركة Fasttelco كشريك ذهبي في Aruba Partner Ready for Networking Program مع Hewlett Packard Enterprise (HPE). كما تضمنت الاتفاقية تسجيل شركة Ooredoo لتكون أول مزود خدمة تابعة لـ Aruba في الكويت.

ويتضمن برنامج اختيار الشركاء الذهبيين من Aruba، الشركات التي تمتلك طاقم هندسي متخصص ولديه العديد من الشهادات الاحترافية والخبرة الكافية في تخطيط وتصميم وتنفيذ ودعم المشاريع المختلفة في مجال الشبكات السلكية واللاسلكية وأمن وسرية البيانات. وبالفعل حققت Ooredoo المتطلبات لامتلاكها كل كفاءات المستوى الذهبي وانجازها مشاريع جديرة بالملاحظة في الدولة ما مكنها من الوصول إلى هذا المستوى.

وتقوم Ooredoo باستخدام مبدأ الدمج ما بين خدمات Aruba السلكية واللاسلكية وإدارة الشبكات، بالإضافة إلى حلول المواقع التي تعمل معاً لتوفير تجربة اتصال رقمية سلسة وآمنة. وبناءا على متطلبات العملاء واحتياجاتهم المتغيرة ومع ظهور تقنيات تكنولوجية جديدة سريعة التطور، تهدف شركة Aruba الى مواكبة هذه المتطلبات من خلال توفير أكبر قدر من المرونة والاتصال الآمن بين جميع عمليات الشبكة وتوفير الخدمات السحابية المختلفة. ولأن Ooredoo الكويت شركة ترتكز على خدمة العملاء والشركات، فقد اتخذت الشركة إجراءات استراتيجية لتقديم أفضل الحلول التي تضمن استمراية الأعمال. حيث حرصت شركة Ooredoo بالشراكة مع HPE على توفير الحلول الأنسب لجميع متطلبات الشركات المختلفة.

طرق فاعلة للتكنولوجيا

وأصبحت الشركات اليوم تبحث عن طرق أكثر فاعلية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات لتلبية التوقعات المتنامية للهاتف المحمول وانترنت الأشياء وتطبيق مفهوم Bring Your Own Device (BOYD) الذي يمكن الموظفين من استخدام أجهزتهم الشخصية لإتمام مهامهم وأعمالهم، كما يتم السماح لهم بالاتصال بشبكة الشركة الداخلية، تختار العديد من الشركات الاستعانة بمصادر خارجية لتطبيقاتهم واحتياجاتهم الأمنية والشبكية، مما يزيل العبئ للشركات ذات الموارد التكنولوجية المحدودة من تكاليف توظيف متخصصين وادارة ومراقبة الشبكة، حيث يمكنهم الان الاستعانة بشريك موثوق لادارة الشبكة عن طريق الشبكات السحابية المدارة دون الحاجة إلى القيام بذلك بأنفسهم. يسمح هذا للشركات بالتحكم بالتكاليف والانتقال من نموذج رأس المال CAPEX إلى تجربة خدمة أكثر قابلية للتنبؤ ونموذج استهلاك يعتمد على المصاريف التشغيلة OPEX. بهذا أصبحت الآن شركة Ooredoo أول مزود خدمة قادرة على تقديم الخدمات المتنوعة للشركات وتمكينها من التحكم بتكاليفها من خلال تحويل مصاريف رأس المال CAPEX إلى مصاريف تشغيلية OPEX.

تحديات صعبة

ونظرًا للتحديات الصعبة التي شهدها الجميع خلال الأزمة العالمية، كان إبقاء الموظفين على تواصل أمرًا مهم لاستمرارية أعمال الشركات، ولهذا اتخذت Ooredoo الكويت، إجراءات وشراكات استراتيجية لتوفير أفضل الحلول للشركات ، باعتبارها شركة تتمحور وترتكز على خدمة العملاءوالشركات. فقد أصبح العمل من المنزل أسهل مع خدمات Aruba السحابية، حيث تمكن هذه الخدمات موظفين الشركات بامكانية الوصول المباشر إلى المعلومات والبيانات المطلوبة، بالإضافة إلى تمكينهم من العمل والتواصل مع زملائهم دون انقطاع. حيث يتمتع كل موظف بصلاحية الوصول بأمان عن طريق مركز بيانات Ooredoo إلى بيانات شركته بسهولة وكأنه يعمل من داخل المكتب.

ولم يقتصر الأمر هنا فقط، بل حرصت شركة Ooredoo على حماية بيانات الشركات القيمة لأنها تمكن الشركات التي تستخدم هذا الخدمات من مراقبة موقع كل عملية اتصال تتم من قبل موظفيها عن طريق الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في أجهزة Aruba المتطورة لتحسين واكتشاف وفصل ومعالجة مشكلات الشبكة التي قد تؤثر على الموثوقية. شركة Ooredoo الكويت تهدف باستمرار الى التطور الدائم من خلال تجسيد أفضل الحلول الرقمية والنماذج المبتكرة، ولهذا ومن خلال Aruba Zero Trust Security Solutions، توفر Ooredoo الكويت الحماية الإلكترونية اللازمة للشركات بما يضمن استمرارية الأعمال بشكل آمن.

ملتزمون بوعدنا

وبهذه المناسبة، علق بلال آغا، مدير إدارة تسويق الشركات لدى Ooredoo الكويت: “في السباق نحو التميز، لا يوجد حدود لأهدافنا وطموحاتنا. إن إثراء تجربة الشركات الرقمية هي رؤيتنا وهدفنا، ونحن في شركة Ooredoo ملتزمون بوعدنا. أصبحنا نعيش في بيئة شديدة التنافسية تدفعنا دائمًا لابتكار حلول تقنية حديثة تواكب متطلبات العمل اليومي. واستجابةً لذلك، فإن شراكتنا مع Aruba، شركة تابعة لـHPE، جنبًا إلى جنب مع قيمنا ورؤيتنا المشتركة، سوف تستجيب لتغيرات العمل الديناميكية، وتجعل الحياة اليومية لعملائنا من الشركات أكثر كفاءة وراحة وأمانًاً».

كما أضاف: «ضمان توفير خدمات رقمية آمنة هو أساس تطورنا. تقع أهمية تبني الحلول الآمنة بدقتها على الحفاظ على سرية وأمن المعلومات ،ولذلك فان شراكتنا مع Hewlett Packard Enterprise (HPE) مبنية على الثقة بالحلول الرقمية الآمنة التي نقدمها لترقى إلى مستوى توقعات عملائنا”.

دعم التحفيز

ومن جهته، عبر يحيى الأمسي، العضو المنتدب لمنطقة الخليج ومصر- Aruba HPE عن هذه الشراكة حيث قال: «إن إيماننا بالعمل الجماعي هو ملهمنا الدائم للتحسين المستمر وجلب الابتكار لقاعدة عملائنا العالمية. لأكثر من 30 عاماً، قمنا بقيادة القطاع من خلال تقديم التكنولوجيا والدعم والتحفيز والمكافآت التي تمكن شركائنا من إلهام العالم. فلقد كانت شركة Ooredoo الكويت الممثلة بشركة FASTtelco دائمًا جزءًا لا يتجزأ من نجاح شركة HPE ومن خلال التعاون معهم ، سنعمل على تعزيز نمو أعمالنا، وتقديم أحدث الحلول التكنولوجية إلى السوق الكويتي».

إن قيادة التغيير في عالم متغير يعتبر أمرًا هائلاً وقد قامت شركة Ooredoo بالفعل بترك بصمة واضحة في عالم التحول الرقمي والتكنولوجيا المبتكرة وهي تفعل ذلك بكفاءة وفعالية. ومن الجدير بالذكر أن شركة Ooredoo دائماً ما تسعى للتفكير والتخطيط على المدى القصير والمدى الطويل من أجل تقديم أفضل الحلول لعملائها.