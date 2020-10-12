«الخليج للتأمين»: زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنسبة 7.6 %

مال وأعمال

وافق مجلس إدارة شركة مجموعة الخليج للتأمين على زيادة رأسمال المجموعة المُصدر والمدفوع بنسبة 7.6% من رأس المال الحالي. وقالت الشركة في بيان للبورصة ، إن مجلس الإدارة وافق على زيادة رأس المال من 18.704 مليون دينار إلى 20.124 مليون دينار بزيادة قدرها 1.42 مليون دينار. وأوضحت أن تلك الزيادة ستتم من خلال إصدارة وتخصيص 14.2 مليون سهم عادي بسعر طرح 500 فلس للسهم الواحد (شاملاً 100 فلس القيمة الاسمية للسهم مُضافاً إليها 400 فلس كعلاوة إصدار). وبينت المجموعة أن قرار مجلس الإدارة السابق فيما يخص زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع خاضع لموافقة الجهات الرقابية المُختصة. وأفادت بأن سيتم تحديد الأثر المالي للقرار فور الحصول على موافقات الجهات الرقابية المُختصة.

