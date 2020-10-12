العراق: 45 دولاراً للنفط في الربع الأول 2021

مال وأعمال

قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إن من المتوقع أن تبلغ أسعار النفط حوالي 45 دولارا في الربع الأول من 2021.

وأضاف أن ن العراق وضع مسودة للميزانية الاتحادية للعام 2021 على أساس سعر متوقع للنفط يبلغ 42 دولارا للبرميل.

وأكد عبد الجبار، التزام العراق بمحددات منظمة «أوبك» و«أوبك +» في خفض إنتاج النفط، موضحاً أن موضوع «زيادة الإنتاج« قابل للنقاش مع شركائنا في المنظمة بعد انتهاء المهلة المقررة بين دول «أوبك» وحلفائها.

وقال الوزير: إن «إجمالي صادرات النفط الخام لشهر أكتوبر الحالي، لا يزال مستقراً عند مليونين و600 ألف برميل يومي قياسي»، وأضاف أنه «سيستمر عند هذا المستوى، بموجب اتفاق (أوبك بلس)»، وتابع أن «التزام العراق بتخفيضات إنتاج النفط الحالية؛ حقق نسبة الخفض الكاملة المقررة ضمن حصة البلاد من إجمالي الخفض».

وشدد عبد الجبار، على أن العراق يتطلع إلى تحقيق مزيد من التعاون مع المنتجين الأعضاء في المنظمة لتحقيق الأهداف المشتركة للمحافظة على استقرار سعر برميل النفط الخام في السوق العالمية.

