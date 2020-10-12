«كورونا» يهبط بالطيارين من السماء إلى العمل على السكك الحديد

مال وأعمال

تعتزم شركتان سويسريتان استكشاف إمكانية عمل الطيارين كسائقين للقطارات، بعد أن تسببت أزمة كورونا في انهيار حركة الطيران في العالم.

وقال كل من اتحاد الطيارين السويسري «إيروبرز» والاتحاد السويسري لسائقي القطارات «في إس إل إف) إنهما يبدآن عملا إيجابيا معا.

وكانت شركة سويس إير للطيران المملوكة للوفتهانزا عرضت خلال سبتمبر الماضي إمكانية التعاون مع شركة القطارات السويسرية (إس بي بي)، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال اتحاد سائقي القطارات السويسري إنه لا يرى أية مشاكل في تعيين الطيارين كسائقي قطارات، وفقا لما قاله رئيسه، هوبرت جيجر، في بيان له.

وقال المتحدث باسم اتحاد إيروبرز إن كلتا الوظيفتين لهما متطلبات متشابهة، منها سرعة البديهة واليقظة الذهنية والمرونة والتحمل.

