«ضمان الاستثمار»: الجائحة تؤثر سلباً في عمليات الضمان حول العالم

مال وأعمال

شهد نشاط ضمان الاستثمار وتأمين ائتمان الصادرات في العالم تباطؤا في عام 2019، جراء انخفاض التجارة العالمية، وتراجع أسعار النفط وعدم اليقين الناجم عن التوترات التجارية والسياسية. ووفقاً للأرقام الواردة في النشرة الفصلية الصادرة عن مؤسسة ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات خلال الربع الثالث من العام الحالي ، فقد استقرت قيمة الالتزامات الجديدة عبر الحدود لأعضاء اتحاد بيرن الذي يضم اهم 84 جهة عامة وخاصة ومتعددة الاطراف في هذا المجال عند 2.5 تريليون دولار، كما استقرت حصة صادرات السلع العالمية المؤمنة عند ما نسبته 13%. اما عمليات الضمان في الدول الإسلامية فقد ارتفعت طبقا لاتحاد أمان الذي يضم 18 جهة بمعدل 15.4% الى 38.3 مليار دولار عام 2018. وفي المقابل تراجع حجم عمليات ضمان ائتمان الصادرات القائمة للصادرات الموجهة للدول العربية بمعدل 8.5 % الى نحو 174 مليار دولار في عام 2019. ومع بداية عام 2020 وما شهده العالم من تداعيات سلبية جراء جائحة كوفيد 19 على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية وتوقعات انكماش الاقتصاد العالمي بمعدلات قد تتجاوز الـ 5%، وهبوط التبادل التجاري السلعي بنسب قد تصل الى 32%، وتراجع تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر في العالم بنسب تتراوح ما بين 30 و40%، فمن الطبيعي ان ينعكس كل ذلك على توقعات صناعة الضمان في المنطقة والعالم خلال العام 2020.