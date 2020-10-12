«النفط الليبية» ترفع حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة

مال وأعمال

أعلنت مؤسسة النفط الليبية رفع حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي. وأشارت المؤسسة إلى أنها «توصلت لاتفاق يلزم بمقتضاه حرس المنشآت النفطية بإنهاء جميع العراقيل التي تواجه حقل الشرارة، وبما يضمن عدم وجود أية خروقات أمنية، وبما يمكن المؤسسة الوطنية للنفط من رفع حالة القوة القاهرة ومباشرة الإنتاج من الحقل». وينتج حقل الشرارة 300 ألف برميل من النفط يوميا، ويعد أكبر حقل نفطي في ليبيا، إذ تبلغ الاحتياطات المؤكدة به بنحو 3 مليارات برميل نفط تقريبا. ويقع حقل الشرارة، الذي تم اكتشافه في العام 1980، في صحراء مرزق جنوب طرابلس، وقد طورته في البداية شركة بتروم. ويشكل إنتاج حقل الشرارة قرابة ثلث الإنتاج الليبي من النفط الخام، الذي تخطى مليون برميل يوميا قبل عامين، ويعد أحد الروافد المهمة للاقتصاد الليبي، في بلد يعتمد بشكل أساسي على النفط.