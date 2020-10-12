«KIB»: اتفاقية مع شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني

مال وأعمال

في اطار حرصه على تقديم أفضل العروض والمكافآت لعملائه، أعلن بنك الكويت الدولي «KIB» عن توقيعه اتفاقية استراتيجية جديدة مع شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني، وكلاء جنرال موتورز لأكبر وأشهر ماركات السيارات العالمية وأكثرها مبيعاً في الكويت والمنطقة، حيث تقدّم هذه الاتفاقية عروضاً مميزة لعملاء الطرفين تشمل مزايا وخصومات خاصة لعملاء «KIB» عند شراء احدى سيارات جي ام سي، بالاضافة الى خدمات وفوائد متنوعة لعملاء الشركة.

وتم توقيع هذه الاتفاقية أخيراً بحضور كل من عثمان توفيقي، المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في البنك، وعلي الحبابي، مدير ادارة السيارات من طرف «KIB»، بينما مثّل شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني، عادل بهبهاني نائب الرئيس التنفيذي، وسمير اليونس المدير العام في الشركة.

وبهذا الصدد، صرح المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في البنك عثمان توفيقي، قائلاً: «يسرنا أن تربطنا هذه الشراكة القائمة على الثقة والتعاون المثمر مع شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني، ما سينعكس ايجابياً على الخدمات والعروض التي يتم تقديمها لعملاء كلا الطرفين. مؤكداً أن هذه الاتفاقية تعد خطوة مهمة في سبيل تعزيز الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك للأفراد، وبالتالي توسيع قاعدة عملائه الذين يعدهم بالمزيد من العروض والمكافآت الاستثنائية التي ترضي تطلعاتهم».

كما أشار توفيقي الى أن هذه الاتفاقية تأتي من منطلق حرص «KIB» على التواصل الدائم مع عملائه ومنحهم كل ما هو جديد بطرق مبتكرة تتماشى مع اهتماماتهم وتطلعاتهم، حيث أنها تتضمن تقديم أفضل العروض والخصومات لعملاء البنك الراغبين باقتناء سيارات جي ام سي بجميع أنواعها، وذلك من خلال منحهم تمويلات ميسرة وأسعار تنافسية بالاضافة الى خدمات ما بعد البيع المميزة. مضيفاً أنه في المقابل سيمنح «KIB» حلولاً وخدمات مصرفية مبتكرة لعملاء شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني تلبي مختلف احتياجاتهم المالية.

ومن جانبه، عبّر عادل بهبهاني في شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع بنك الكويت الدولي «KIB» الرائد في تقديم الخدمات والمنتجات المتطورة في القطاع المصرفي المحلي. وصرح قائلاً: «ان الشراكة مع «KIB» تعد من الشراكات المهمة بالنسبة لنا حيث تعود بالمنفعة على عملائنا وعملاء البنك في آن واحد. موضحاً أنه بموجب هذه الاتفاقية يستطيع عملاء البنك الاستفادة من عروضنا المميزة وخصوماتنا الحصرية على مجموعة كبيرة من سيارات جي ام سي التي تناسب مختلف أذواق العملاء وترضي توقعاتهم. كما أشار الى أن «KIB» يعتبر من ضمن العديد من المؤسسات التي تتعامل معها الشركة في سبيل تقديم خدمات وعروض متنوعة لمختلف شرائح المجتمع.

وفي ختام التصريح، أشاد توفيقي بالتعاون الملموس والجهود المبذولة من قبل المسؤولين في شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني ما ساهم في انجاح اتمام هذه الشراكة التي من شأنها تعزيز عمليات المبيعات المباشرة للطرفين، متمنياً المزيد من التوفيق والسداد خلال الفترة المقبلة بما يعود بالمنفعة على الجميع.

