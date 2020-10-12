الذهب الرابح الأكبر من حالة عدم اليقين بالانتخابات الأميركية

مال وأعمال

اكد تقرير مجموعة سبائك الكويت ان الطلب على الملاذات الآمنة من الأصول ارتبط بزيادة حالة عدم اليقين في الأسواق ولذا فالانتخابات الأميركية هذا العام متوقع أن تكون مصحوبة بكثير من العوامل التي سوف تقود الي ارتفاع حالة عدم اليقين مثل تأخير اعلان النتائج.

واضاف التقرير الخاص بـ «النهار» ان التوقعات بزيادة عدد الأميركيين الذين سيقومون بالتصويت عبر البريد سوف تسهم في ارتفاع نسبة لمخاوف انتشار فيروس كورونا، أيضا متوقع أن تكون انتخابات متنازع حولها وربما نشهد كثير من الجدل حول النتائج هذه التوقعات ترفع من مخاوف المستثمرين من تذبذب عالى في الأسواق ما سوف يزيد الطلب على التحوط والاحماء بالملاذات الآمنة.

واشارت سبائك الى أن المعدن الأصفر قد سجل أعلى مستوى تاريخي في شهر أغسطس من هذا العام عندنا ارتفع الذهب فوق مستوى 2,070 دولار للأونصة ويسجل مكاسب سنوية بلغت 26% هذه الارتفاعات ارتبطت بتأثيرات التداعيات الاقتصادية لانتشار جائحة كورونا خلال الفصلين الأول والثاني من العام ثم حدثت عملية تصحيح سعري للمعدن الأصفر خلال شهر سبتمبر متزامنة مع تراجعات الأسهم الأميركية وذلك بعد لجوء المستثمرين لتغطية المراكز المكشوفة جراء التراجعات السريعة التي حدثت في أسواق الأسهر خلال شهر سبتمبر، ثما عاود الذهب الصعود فوق مستوى 1,900 دولار للأونصة بعد اعلان اصابة الرئيس الأميركي بفيروس كورونا.

واوضح التقرير انه تفصلنا أسابيع قليلة عن الانتخابات الرئاسية الأميركية، وهو يعد من الأحداث السياسية المهمة المؤثرة على قرارات المستثمرين في الأسواق المالية، هذا العام السباق الانتخابي نحو البيت الأبيض يصاحبه كثير من الأحداث على رأسها التداعيات الاقتصادية لانتشار فاروس كورونا التي ضربت الاقتصاد الأميركي ،فالقضية الاقتصادية حاضرة بقوة في الأجندة الانتخابية في أول مناظرة بين مرشح الحزب الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب والمرشح الديموقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن اتفقا على ضرورة الاستمرار في دعم الاقتصاد ما يعني مزيدا من التحفيز.

على نفس الصعيد أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون خطة تحفيز مالي ضخمة تبلغ 2.2 تريليون دولار في انتظار تمريرها في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريين، تزداد حالة عدم اليقين بعد اعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب باصابته فيروس كورونا وسوف يدخل الحجر الصحي، أظهر محضر الفيدرالي الأميركي لشهر سبتمبر قلق بشأن المحفزات المالية التي تنتظرها الأسواق لدعم الاقتصاد في ظل حالة الانقسام السياسي واعلان الرئيس ترامب أخيراً الغاء المشاورات مع الديموقراطيين قبل الانتخابات هذا يزيد الوضع تعقيد على الرغم من الجهود التي تبذلها نانسي بلوسي زعيمة الأغليية في مجلس النواب مع وزير الخزانة ستيفن منوشن بشأن خطة التحفيز المالي , عليه كل هذه التعقيدات تدعم صعود المعدن الأصفر مجددا.

واشار التقرير الى انه تاريخيا يزيد نمو الاقتصاد ب 0.3% خلال خلال السنة الانتخابية مقارنة بالأعوام الأخرى ولكن السباق الانتخابي نحو البيت الأبيض هذا العام يأتي مختلفا ومصحوبا بكثير من العوامل التي جعلت من هذ الأمر غير ممكنا حيث ضربت جائحة كورونا الاقتصاد بقوة خلال الفصلين الأول والثاني من هذ العام فانكمش الاقتصاد بـ 0.5% خلال الفصل الأول بينما كان الانكماش الأكبر خلال الفصل الثاني حيث بلغ 31.4% متأثرا بعمليات الاغلاق والتقيد بالتباعد الاجتماعي وفقدان الوظائف كلها عوامل جعلت أرقام نمو الاقتصاد تهوي بهذا المعدل غير المسبوق.

وذكر التقرير ان توقعات الأسواق اكدت انه سيعاود الاقتصاد النمو خلال الفصل الثالث ب 30% وسوف يتم اعلان النتيجة الفعلية للنمو قبل أيام من موعد الانتخابات في الثالث من نوفمبر 2020 بينما التوقعات أن ينكمش الاقتصاد بقبل أيام من موعد الانتخابات في الثالث من نوفمبر 2020 بينما التوقعات أن ينكمش الاقتصاد بـ 4% خلال الفصل الأخير من هذا العام.

وشدد التقرير على ان الناس تشتري الذهب لعدة أسباب قد يكون السعر المنخفض أحد الأسباب وأيضا بغرض التحوط مقابل المخاطر واجتماعيا في المواسم والمناسبات، الطلب على المعدن الأصفر يأخذ أشكالا متعددة منها ما هو استثماري ومنها ما هو استهلاكي

