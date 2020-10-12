loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

مساهمو «زين السعودية» يقرون تخفيض رأس المال


أقرت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية)، تخفيض رأس المال، لاطفاء خسائر متراكمة.
وأوضحت الشركة، في بيان على السوق المالية السعودية «تداول، أنه تمت الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة من 5.84 مليارات ريال الى 4.49 مليارات ريال.
وأشارت الى أنه سيتم تخفيض عدد الأسهم من 583.73 مليون سهم الى 448.73 مليون سهم من خلال الغاء 135 مليون سهم.
كما لفتت الى أنه بحسب تقرير مراجع الحسابات فان سيتم اطفاء معظم خسائر الشركة المتراكمة، بعد تخفيض رأس المال.
وأكدت «زين السعودية» أنه لا يوجد لتخفيض رأس المال تأثير جوهري على التزامات الشركة المالية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة