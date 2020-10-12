مساهمو «زين السعودية» يقرون تخفيض رأس المال

مال وأعمال

أقرت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية)، تخفيض رأس المال، لاطفاء خسائر متراكمة.

وأوضحت الشركة، في بيان على السوق المالية السعودية «تداول، أنه تمت الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة من 5.84 مليارات ريال الى 4.49 مليارات ريال.

وأشارت الى أنه سيتم تخفيض عدد الأسهم من 583.73 مليون سهم الى 448.73 مليون سهم من خلال الغاء 135 مليون سهم.

كما لفتت الى أنه بحسب تقرير مراجع الحسابات فان سيتم اطفاء معظم خسائر الشركة المتراكمة، بعد تخفيض رأس المال.

وأكدت «زين السعودية» أنه لا يوجد لتخفيض رأس المال تأثير جوهري على التزامات الشركة المالية.

