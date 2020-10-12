حسام الرومي رئيساً لـ«شمال الزور»

مال وأعمال

أعلنت شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه عن انتخاب رئيس ونائب رئيس لمجلس ادارة الشركة، وذلك خلال اجتماع المجلس.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، ان المجلس قام بانتخاب حسام عبدالله الرومي رئيساً لمجلس ادارة الشركة، وانتخاب ألكسندر كاتن ليكون نائباً للرئيس. كانت أرباح الشركة ارتفعت 1.7% في العام الماضي، لتصل الى 12.3 مليون دينار، مقارنة بربح قدره 12.1 مليون دينار في عام 2018.

وأقرت عمومية الشركة في منتصف سبتمبر الماضي، توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2019 بواقع 25 فلساً للسهم، بقيمة اجمالية تُقدر بنحو 27.5 مليون دينار.

يذكر أنّه في أغسطس 2020، تم ادراج «شمال الزور» في بورصة الكويت ضمن مكونات السوق الأول، لتكون أول شركة لتوليد الطاقة وتحلية المياه وأول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص يتم ادراجها في بورصة الكويت.

