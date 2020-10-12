«جياد القابضة» تفسخ عقد بيع حصص في مجموعة شركات

مال وأعمال

أعلنت شركة جياد القابضة عن قيامها بفسخ عقد بيع حصص في مجموعة شركات نظراً لتعذر اتمام كامل صفقة البيع كوحدة واحدة غير قابلة للتجزئة، وفقاً لشروط عقد البيع المؤرخ 8 مارس 2020. وقالت الشركة في بيان للبورصة، ان فسخ العقد المُشار اليه يتعلق بعدد 5.517 مليون سهم من أسهم شركة بيت الأعمال القابضة بقيمة اجمالية 1.140 مليون دينار بسعر 206.7 فلوس للسهم.

كما يتعلق الفسخ ببيع عدد 5.364 مليون سهم من أسهم شركة صرح كابيتال العقارية بقيمة اجمالية 1.184 مليون دينار بسعر 220.7 فلس للسهم.

وكذلك بيع نسبة 99% من حصص شركة مزايا لبيع وشراء الأسهم والسندات بقيمة اجمالية 5.636 مليون دينار (حيث تمتلك شركة مزايا 13 مليون سهم من أسهم شركة صرح كابيتال العقارية، و21.830 مليون سهم من أسهم شركة التطوير كابيتال العقارية).

وأوضحت «جياد» أن فسخ عقد البيع المُشار اليه أعلاه سيترتب عليه اعادة تصنيف شركة مزايا كشركة تابعة، والغاء الربح الناتج عن البيع بقيمة 33.936 ألف دينار.

وسيُدرج الأثر المالي لذلك في البيانات المالية المرحلية لفترة التسعة أشهر الأولى من 2020، خاضعة للمراجعة من مراقب الحسابات. من ناحية أخرى، أعلنت «جياد» عن فسخ عقد بيع عدد 7.683 ملايين سهم من أسهم شركة بيت الأعمال القابضة بنسبة 17.46% بقيمة اجمالية 1.588 مليون دينار.

