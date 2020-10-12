البورصة لأعلى مستوياتها في 7 أشهر

مال وأعمال

واصلت حالة التفاؤل السائدة بين المتداولين في بورصة الكويت وتيرتها على وقع الاستقرار السياسي الذي تشهده الدولة، بالإضافة إلى تأكيدات الحكومة على المضي قدماً في برنامجها الاصلاحي والاقتصادي والعمل على إحداث نقلة نوعية في استراتيجيتها التنموية خلال المرحلة المقبلة.

وواكب حالة التفاؤل، بدء تعافي قطاعات السوق، بدافع من إقرار قانون ضمان التمويل الحكومي الذي تم إقراره في مداولته الأولى والذي من المتوقع إقراره في مداولته الثانية، والذي يرى مراقبون أنه سيكون بمثابة عودة الروح للقطاعات الاقتصادية التي تضررت بشدة من تداعيات فيروس كورونا.

وانعكست تلك الأجواء الإيجابية على القيمة السوقية الرأسمالية للبورصة التي واصلت ارتفاعاتها للجلسة السادسة على التوالي، حيث حققت مكاسب قدرها 362 مليون دينار ما يعادل أكثر من مليار دولار وذلك خلال جلسة واحدة، بالغة 34.362 ملياراً بنهاية تداولات، أمس، مقابل 34 ملياراً بنهاية تداولات الخميس الماضي.

وقد انعكست تلك العوامل السابقة على ارتفاعات البورصة في ختام تعاملاتها، أمس، لتصل لأعلى مستوياتها خلال سبعة أشهر، وتحديداً منذ مطلع مارس وذلك بدفع من حالة التفاؤل السائدة بين أوساط المتداولين وعودة الروح الإيجابية مع استقرار الأوضاع السياسية في البلاد.

واختتم المؤشر العام للبورصة تعاملاته أمس مُرتفعاً 0.91% عند مستوى 5776.98 نقطة، كما صعد السوق الأول 0.96% عند مستوى 6433.73 نقطة، وسجل المؤشران الرئيسي و«رئيسي 50» نمواً بنسبة 0.78% و0.81% على الترتيب.

وتقلصت سيولة البورصة، أمس، بنحو 12.7% لتصل إلى 63.51 مليون دينار مقابل 72.73 مليون دينار بالجلسة السابقة، فيما ارتفعت أحجام التداول 4 في المئة لتصل إلى 395.92 مليون سهم مقابل 380.77 مليون سهم يوم الخميس الماضي.

وسجلت مؤشرات 9 قطاعات ارتفاعاً أمس بصدارة التأمين بنمو نسبته 3.11%، بينما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات أخرى يتصدرها المنافع بانخفاض قدره 0.30%.، وجاء سهم «ثريــا» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 12.02%، فيما تصدر سهم «المساكن» القائمة الحمراء مُتراجعاً بنسبة 13.12%.. وحقق سهم «بيتك» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 9.52 ملايين دينار مُرتفعاً 0.57%، بينما تصدر سهم «المستثمرون» نشاط الكميات بتداول 70.21 مليون سهم مُرتفعاً 9.66%.

