«كورونا» فرضت ضغوطاً على مزاولة الأعمال

مال وأعمال

شهدت ندوة إلكترونية حول الآفاق المستقبلية لسلاسل التوريد على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث شهدت إجماعاً على أن جائحة كورونا قد فرضت ضغوطات شديدة على سلاسل التوريد وأساليب مزاولة الأعمال ككل في جميع أنحاء العالم. ورأى المتحدثون أنه يجب على الشركات التي ترغب في الحفاظ على قدراتها التنافسية، أن تبادر بمواءمة وإعادة توظيف عملياتها التشغيلية لتلبية الاحتياجات المتغيّرة اليوم.

وقدمت الندوة نظرة ثاقبة من كبار قادة التمويل والمشتريات في دول مجلس التعاون الخليجي حول حالة الاضطراب التي أحدثتها جائحة «كوفيد-19» أخيراً على سلاسل التوريد الإقليمية. وتركزت المناقشات على كيفية إعادة تصور أولويات المشتريات لضمان أفضل الأسعار الممكنة، ودفع ضمان التوريد وتعزيز المرونة في سلاسل التوريد المحلية. كما تم التركيز أيضاً على كيفية تأثير الضغط التنازلي على رأس المال العامل على إدارة سلسلة التوريد. واتفق المشاركون على أن إدارة سلسلة التوريد ستكون أساسية، حيث تبحث الشركات عن طرق فعّالة لتخطي مرحلة الوباء بنجاح.

