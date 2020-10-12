«العربي للإنماء» يموِّل مشاريع بقيمة 5.7 ملايين دولار في القدس

مال وأعمال

اعلن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني اعتماد مشاريع بقيمة 5?7 ملايين دولار أميركي لصالح عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية في القدس المحتلة بتمويل من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت.

وقال مكتب رئيس الوزراء ان الدعم موجه لعدة مؤسسات في القدس في مجالات الصحة والثقافة والتنمية والتعليم موضحا ان المشاريع المنفذة تتنوع ما بين دعم وتطوير بنية تحتية للمؤسسات ودعم نشاطات ومنح تعليمية وثقافية ومبادرات تنموية للشباب.

وشكر المكتب الصندوق العربي لدعمه المتواصل لمدينة القدس ومؤسساتها وتثبيت صمود المقدسيين في ارضهم مؤكدا ان القدس ومؤسساتها تشكل اولوية عند اختيار ودعم المشاريع التنموية المختلفة.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية بحث مع وفد من مستشفيات القدس المحتلة بحضور وزير شؤون القدس فادي الهدمي تعزيز المستشفيات في القدس وحمايتها وكذلك دورها المهم في مواجهة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

واعلن اشتية خلال الاجتماع عن دعم قيمته مليون و200 ألف دولار من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بواقع 400 ألف دولار لكل من مستشفى (المقاصد الخيرية) و(الأوغوستا فكتوريا - المطلع) و(سانت جون للعيون).

