«المحاسبين» عقدت برنامجي «مدقق داخلي» و«محاسب مالي دولي معتمد»

مال وأعمال

عقدت الجمعية البرنامج التأهيلي «مدقق داخلي مهني معتمد CPIA» وذلك خلال الفترة الممتدة من 30 أغسطس إلى 22 سبتمبر 2020.

وفي هذا السياق، أشار أمين الصندوق وعضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عبد الله سليمان الكندري إلى أن البرنامج تتضمن محاور رئيسة تركزت في: تحديات التدقيق الداخلي، الرقابة الداخلية، حوكمة الشركات، إدارة المخاطر وآلية عمل التدقيق الداخلي، استراتيجية التدقيق الداخلي والعمل الميداني للتدقيق الداخلي.

واستدرك الكندري بالقول أن البرنامج يأتي لتلبية احتياجات العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية فيهما وتوظيف الموارد المالية والبشرية بشكل أفضل.

معايير عالمية

وقال الكندري إن الجمعية عقدت – كذلك - البرنامج التأهيلي لشهادة الزمالة المهنية الأميركية محاسب مالي دولي معتمد «CIFA»، خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 30 سبتمبر 2020.

وبين أن موضوعات البرنامج تضمنت عدة محاور أبرزها: إطار عمل مجلس معايير المحاسبة الدولية، مفاهيم المحاسبة المالية، البيانات المالية، الممتلكات الاستثمارية، الأدوات المالية، البيانات المالية المجمعة والاستثمارات في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة.

بيانات مالية

وأضاف أن موضوعات الدورة تطرقت لأهمية البيانات المالية المجمعة والاستثمارات في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة وهي كلها موضوعات على جانب كبير من الأهمية لدى مزاولي المهنة ومكاتب التدقيق المحاسبي في الفترة الأخيرة.

واختتم الكندري تصريحه بالقول إن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية تحرص دائماً على تقديم برامج مهنية عالمية متميزة تساعد منتسبيها في تطوير قدراتهم في قطاعات الأعمال المختلفة، بما يسهم في رفع الثقة بمزاولي هذه المهنة وتعزيز الإقتصاد الوطني، وتترجم الرؤية السامية للقيادة السياسية في الدولة، لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بفاعلية وكفاءة في جميع المجالات.

