«برقان» أعلن أسماء الفائزين بسحب حساب يومي

مال وأعمال

أعلن بنك برقان عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 5,000 دينار . و أشار البنك أن الحظ في هذه السحوبات من نصيب: ايمن حماده عبد الراضي حسين ، حسين علي العبيد، انجو هيربيرت امنيندا، ناصر عبدالعزيز عبدالله العوضي، ايلفيس كوتينهو انتوني كوتينهو. وبالإضافة للسحب اليومي، بنك برقان يوفر سحب ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125,000 دينار كويتي. وللتأهل للسحوبات الربع سنوية يتعين على العملاء أن لا يقل رصيدهم عن500 د.ك لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب و كما أن كل10 د.ك تمثل فرصة واحده لدخول السحب. وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار كويتي وما فوق، سوف يكون صاحب الحساب مؤهل للدخول في كل من السحوبات اليومية وربع السنوية.