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مال وأعمال

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«أصول» تناقش خفض رأسمالها


تناقش العمومية غير العادية لشركة أصول للاستثمار  28 الحالي، توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال. وقالت الشركة إن عملية التخفيض ستتم من خلال شطب الأسهم المملوكة للشركة (أسهم الخزينة) وعددها 8.22 ملايين سهم تقريباً، وذلك بعد تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للشركة. وبحسب البيان، فإن رأس المال قبل التخفيض يبلغ 15.710 مليون دينار تقريباً موزع على نحو 157.1 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد وجميع الأسهم نقدية، ليصبح بعد التخفيض المقترح 14.888 مليون دينار موزع على حوالي 148.88 مليون سهم.


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