loader

إضاءات

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

رزان مغربي في رمضان 2021 ببرنامج جديد


بدأت الفنانة والإعلامية اللبنانية رزان مغربي التحضير لظهورها في شهر رمضان المقبل. وعلم موقع جولولي من خلال أحد مصادره المقربة من رزان مغربي انها تعاقدت بالفعل على تقديم احدى البرامج لكي تقدمها في الشهر الكريم. بسبب البرنامج تتواجد رزان مغربي ما بين القاهرة وبيروت، من أجل أن تنهي التحضيرات الخاصة به، اضافة الى انها في الوقت الحالي تتواجد في القاهرة برفقة والدتها ونجلها رام، حيث انها مرتبطة بتصوير فيلم «طالع مطلع»، الذي يتبقى له 3 أيام وينتهي صناعه من تصويره بالكامل، وتشارك رزان في بطولته الى جوار الفنانين، أحمد أدم، ومحسن محي الدين، والعمل قصة ومعالجة لؤي السيد، وسيناريو وحوار محمد نبوي وعلاء حسن، ومن اخراج أكرم فريد، وانتاج أحمد السبكي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة