رزان مغربي في رمضان 2021 ببرنامج جديد

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بدأت الفنانة والإعلامية اللبنانية رزان مغربي التحضير لظهورها في شهر رمضان المقبل. وعلم موقع جولولي من خلال أحد مصادره المقربة من رزان مغربي انها تعاقدت بالفعل على تقديم احدى البرامج لكي تقدمها في الشهر الكريم. بسبب البرنامج تتواجد رزان مغربي ما بين القاهرة وبيروت، من أجل أن تنهي التحضيرات الخاصة به، اضافة الى انها في الوقت الحالي تتواجد في القاهرة برفقة والدتها ونجلها رام، حيث انها مرتبطة بتصوير فيلم «طالع مطلع»، الذي يتبقى له 3 أيام وينتهي صناعه من تصويره بالكامل، وتشارك رزان في بطولته الى جوار الفنانين، أحمد أدم، ومحسن محي الدين، والعمل قصة ومعالجة لؤي السيد، وسيناريو وحوار محمد نبوي وعلاء حسن، ومن اخراج أكرم فريد، وانتاج أحمد السبكي.

