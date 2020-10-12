نجوى كرم بكت في أولى حلقات «The Voice Senior»

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بكت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم في الحلقة الأولى من The Voice Senior وذلك اثر أداء اللبنانية داني حاتم أغنية «عهدير البوسطة» للسيدة فيروز من أجل تحقيق حلم والدها الراحل. وأعربت داني حاتم عن فخرها بولديها المغنيين باتريك ومارك حاتم، فطلبت لجنة المدرّبين من الأخيرين الانضمام الى والدتهما على المسرح، وقدّما لها أغنية Les yeux de la maman. وبكت نجوى كرم عندما رأت باتريك حاتم يقبّل كتف والدته على المسرح، فسألته عن السبب وردّدت عبارة «قتلتني فيها هيدي البوسة». افتتح برنامج The Voice Senior أولى حلقاته أمس بحضور كل لجنة التحكيم، نجوى كرم وهاني شاكر وسميرة سعيد وملحم زين.

