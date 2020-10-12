«طبق الأصل».. دراما سورية غامضة

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أطلقت شركة «غولدن لاين» الاعلان الترويجي الأول للدراما السورية «طبق الأصل» (بصمة حدا) المؤلفة من 10 حلقات من تأليف سلام الكسيري، اخراج علي محيي الدين علي، انتاج غولدن لاين Goldenline و اي سي ميديا.

طبق الأصل» دراما جريئة حد الصدمة والحذر، فليس كل ما تراه العين حقيقة، في صراع رجل مع الجميع، الزوجة والأخ والشريكة، وحتى نفسه...»، يقوم ببطولتها كل من عباس النوري، وميلاد يوسف، ونور علي، وهبة نور، وفايز قزق، ومحمد خير الجرّاح، وترف التقي، وجلال شمّوط، ومحمد قنوع، وعهد ديب، ورشا ابراهيم.

وتحدث نجوم «طبق الأصل» عن المسلسل، فقال عباس النوري: «دراما مختلفة وجريئة وصادمة، لا تشبه غيرها من الصيّغ الدرامية التي تعود عليها المشاهد، رغم واقعية الحكاية الا انها من نوع آخر».

وأشار ميلاد يوسف الى تفاصيل خط شخصيته: «خطورة تحول الطموح الى جشع، فيتحول وهم البناء والارتفاع الى مصيبة التدمير والسقوط».

وأوضحت نور ان دورها «يضع المشاهد في شك دائم حول كونها ضحية أم مجرمة، وفية أم خائنة».

وتتمتع شخصية هبة نور بـ«جمال وأنوثة ودهاء والكثير الكثير من الألاعيب الخطرة والمشوّقة».

وأكدت الكاتبة سلام الكسيري أن في الأحداث «لعبة دقيقة يشارك فيها المشاهد، لا تلبث ان تستقر مسلّماتها، حتى تعود لتنقلب مثل كل شيء على هذا الكوكب»، فيما أشار المخرج علي محيي الدين علي الى أن: «أحداث «طبق الأصل» تتنقل بين عالمين متوازيين من الناحية الدرامية، عبر اشتباك العوالم الداخلية بالخارجية للشخصيات».

