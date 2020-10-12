إخماد 256 حريقاً اجتاحت سورية ولبنان

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دمشق- الوكالات: أكدت السلطات السورية واللبنانية أمس أنه تمّت السيطرة على الحرائق التي اجتاحت أجزاء من البلدين في الأيام الأخيرة. وفي سورية، اندلعت حرائق أججها ارتفاع درجات الحرارة الجمعة في محافظات حمص وطرطوس واللاذقية، حيث لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم، بحسب وزارة الصحة. واضطرت العديد من العائلات للفرار من المناطق السكنية القريبة من مواقع اشتعال الحرائق، بحسب ما ذكرت تقارير اعلامية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» امس عن محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم قوله ان «فرق الاطفاء والدفاع المدني بمؤازرة من وحدات الجيش والأهالي تسيطر على جميع الحرائق في المحافظة مع بقاء بقع دخانية يتم التعامل معها من قبل فرق الاطفاء المختلفة التي لاتزال تعمل على تبريد مواقع الحرائق». وأوردت «سانا» أنه تمت السيطرة على جميع الحرائق في طرطوس بينما نجحت فرق الاطفاء في اخماد حريق كان يشتعل في غابة في قرية «قرب علي» في ريف حمص الغربي بالكامل وأفاد رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس أن الجهود جارية للتقليل من أضرار الحرائق ودعم الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم.

وأكد وزير الزراعة السوري، امس بحسب ما نشرته صفحة الاعلام الزراعي في سورية أنه تم «اخماد كافة الحرائق التي نشبت منذ فجر يوم الجمعة الفائت في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص والبالغ عددها 156 حريقاً، منها 95 حريقاً في اللاذقية، و49 حريقاً في طرطوس، و12 حريقاً في حمص.

وفي لبنان، تمّت كذلك السيطرة على أكثر من 100 حريق اندلع في غابات منذ الخميس، وفق ما أفاد مصدر في الدفاع المدني.ولم تكشف سلطات أي البلدين بعد عن الحجم الكامل للأضرار الناجمة عن الحرائق.

وأما في اسرائيل، فأفاد جهاز الاطفاء أنه تمت ليل الجمعة السبت السيطرة على الحرائق التي أججتها موجة الحر. وأفاد جهاز الاطفاء الاسرائيلي في بيان أنه «بعد أكثر من 30 ساعة من مكافحتها، تمكّنا من السيطرة على الحرائق الرئيسة... (لكن) علينا أن نبقى في حالة تأهب».

