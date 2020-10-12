السيسي: الشعب سيُفشل محاولات المساس باستقرار مصر

عربيات ودوليات

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تحذيره من محاولات التخريب والتدمير التي تنظمها قوى معادية لمصر، مشددا على أن البلاد تواجه تحديا كبيرا اليوم عنوانه استقرار الدولة.

وقال السيسي خلال حضوره فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي أقيمت أمس تحت عنوان «أكتوبر 73.. رمز البقاء والنماء»، ان التأثير على وعي الشعب المصري هو المستهدف من جانب هذه القوى باعتبار أن هذا الوعي الايجابي هو السند الرئيس للدولة المصرية.

وأكد السيسي في كلمته أن الشعب المصري واعٍ وقادر على افشال كل محاولات الاستهداف والتخريب بالتأثير على الوعي العام للشعب، مشددا على أن الشعب مدرك تماما لكل المخططات التي تستهدفه.

وأضاف أن «الحفاظ على الدولة المصرية قائمة بأركانها هو الهدف الذي تسعى لتنفيذه أجهزة الدولة بمعاونة الشعب وبصموده وبتجاوزه لكل محاولات التشكيك في كل مرافق وأجهزة الدولة.

وبيّن أن «ترسيخ قوة الدولة ينطلق من الاستقرار وهو ما نجحت أجهزة الدولة في ترسيخه وتحقيقه، ولن تسمح لأي جهة أو فئة بالنيل من هذا الاستقرار».

ولفت الى أنه «رغم معدلات الانجاز التي تحققت في مختلف المجالات، والذي يساوي عمل عشرين عاما، الا أن الدولة وأجهزتها لن تكتفي بهذه الانجازات، وستسعى بكل السبل لمضاعفة هذه الانجازات».

وفي ختام كلمته، شدد السيسي على «رفض الدولة المصرية لأي مصالحات تسعى لها أو ترددها القوى التي ترتكب الحوادث الدموية ضد أبناء الشعب، وتسعى الى تدمير الدولة»، وقال «مقدرش أتصالح مع اللي عاوز يهدم بلدي ويؤذي شعبي وولادي».

بدوره، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ان مصر واجهت بعض التحديات خلال عشرينيات القرن الماضي، ودخلت فى سلسلة من الحروب أثرت على مسيرة التنمية بدءاً من عام 1956، لكنها حققت نسبة نمو جيدة وايجابية رغم تحديات مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف أن مصر خاضت حروبا في القرن الماضي خلال 17 عاما، بالاضافة الى أنها عانت من عدم الاستقرار خلال الفترة من 2011 وحتى 2013، لكنها تمكنت من تحسين وضعها أخيراً.

يشار الى أن السيسي كان تطرق أيضا في كلمة له بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، الثلاثاء الماضي الى الأطماع الخارجية في مصر، معتبراً أنها لم تنته. وأكد أن التهديدات وان تغيرت طبيعتها فان خطورتها لم تقل، لافتا الى أن «مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات».

