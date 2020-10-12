تقديرات إسرائيلية: فرنسا ستتخلى عن «حل الدولتين»

عربيات ودوليات

باريس – بروكسل - الوكالات: كشف مراقب دبلوماسي فرنسي ان «هناك انزلاقا وتحولا في الموقف الفرنسي تجاه الموقف الأميركي» فيما يخص القضية الفلسطينية مذكرا بأنّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تحدث في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن «مفاوضات حاسمة ستسمح للفلسطينيين بالتمتع بحقوقهم في النهاية» لكنه لم يذكر حل الدولتين. ويؤكد باحثون اسرائيليون أنه منذ احتلال الضفة الغربية فان المستقبل السياسي لهذه الأراضي يلقي بظلاله على أي قضية أخرى بالعلاقات الاسرائيلية الأوروبية، خاصة مع احتدام الخلافات مع الاتحاد الأوروبي في ظل توقف العملية السياسية الاسرائيلية الفلسطينية، وتصاعد النشاط الاستيطاني. ووفقا لمراكز أبحاث اسرائيلية، فان ضم الضفة وان كان محدودا، سيعمّق الصدع بين المستويات السياسية العليا باسرائيل والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وأفادت صحيفة «معاريف» نقلا عن مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى في باريس، بأن فرنسا أجرت تحديثات على موقفها من الصراع الاسرائيلي الفلسطيني بحيث لاتستبعد امكانية حل مختلف عن حل الدولتين. وكُشف النقاب عن بوادر التحول بالموقف الفرنسي خلال مداولات أجرتها منظمة «ألينت» وهي منظمة تعنى بالترويج لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين أوروبا واسرائيل.

وقال السفير الفرنسي اريك دانون خلال المداولات «لن نجري مفاوضات نيابة عن الفلسطينيين، فهذه قضية ثنائية، وعليه نقول انه يجب الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الجديدة التي نشأت والعودة الى طاولة المفاوضات» وأضاف «لا أحد يعرف ماذا سيحدث في نهاية المطاف.. (هل الحل) دولة واحدة.. دولتان.. مع القدس أو من دونها نحن نفضل تنفيذ حل الدولتين، لكن هل معنى ذلك أننا لانستطيع الموافقة على شيء آخر؟ لا على الاطلاق. يمكننا قبول أي حل يتفق عليه الجانبان الفلسطيني والاسرائيلي».

ويعتقد مدير المعهد الاسرائيلي «ميتفيم» المختص بالسياسات الخارجية لاسرائيل والشرق الأوسط، نمرود غورن أن الكشف عن تفاصيل خطة السلام الأميركية بالشرق الأوسط والمعروفة بـ «صفقة القرن» أعطى دفعة لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو للترويج لخطة الضم لأجزاء من الضفة والأغوار، ووضع هذه الخطة بقلب الخطاب السياسي في اسرائيل.

على صعيد اخر أكد الاتحاد الأوروبي دعمه التوجه الفلسطيني لاجراء الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية ومن ضمنها القدس الشرقية مبديا استعداده لارسال بعثة لمراقبة سير العملية الانتخابية. وشدد ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، خلال اجتماعه في رام الله مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، على استعداد الاتحاد لدعم عمل لجنة الانتخابات.

من جهته شدد اشتية على أهمية الدعم الأوروبي لاجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية من خلال ارسال مراقبين لسير عملية الانتخابات، بالاضافة لضمان مشاركة المقدسيين سواء بالترشح أو التصويت. وثمّن اشتية تأكيد ممثل الاتحاد الأوروبي على استمرار الدعم على كل الصُعُد، سواء من خلال استمرار المشاريع التنموية أو الدعم السياسي لحل الدولتين، كما نوقشت ترتيبات اجتماع المانحين القادم. وتوافَق قادة الفصائل الفلسطينية في اجتماع لهم في 3 سبتمبر الماضي، على اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

