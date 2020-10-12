هدنة كاراباخ صادمة.. وتبادل اتهامات بانتهاكها

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باكو- يريفان– الوكالات: تبادلت اذربيجان والانفصاليين المدعومين من ارمينيا في اقليم ناغورنو كاراباخ الاتهامات بانتهاك الهدنة التي اعلن عنها السبت في موسكو.

أعلنت وزارتا الدفاع والخارجية بأذربيجان أن القوات الأرمينية قصفت قرى ومدنا أذرية؛ ما أدى الى مقتل 7 مدنيين، وهو ما يشكل انتهاكا لوقف اطلاق النار الذي أعلنه الجانبان السبت برعاية موسكو. وقالت وزارة خارجية أذربيجان ان 7 أشخاص قتلوا في قصفت شنته قوات أرمينيا على مدينة غاندجا الأذرية.

وكتبت الوزارة على حسابها على موقع تويتر «هجوم صاروخي جديد للقوات الأرمينية على منطقة سكنية في غاندجا أوقع 7 قتلى و33 جريحا» وأرفقت التغريدة بصور للدمار في المدينة. وقال نائب الرئيس الأذري ان من بين القتلى نساء وان هناك أطفالا ونساء بين الجرحى، وأضاف أن القصف أدى الى تدمير 3 مجمعات سكنية بالكامل. وذكر بيان لوزارة الدفاع الأذرية أن القوات الأرمينية لم تلتزم باتفاق وقف اطلاق النار، وهاجمت في مجموعات صغيرة مواقع الجيش الأذري في هادروت وجبرائيل.

من جانبهم نفة الانفصاليون الارمن قصف غاندجا. واكدوا أنهم «يحترمون اتفاق وقف اطلاق النار الانساني». واتّهموا الطرف الأذري بضرب «ستيباناكرت وحدروت ومارتوني ومناطقة مأهولة أخرى».

والسبت، دخلت هدنة انسانية حيز التنفيذ بين الجانبين بعد نحو أسبوعين من القصف والمعارك الشرسة. ويُفترض أن تتيح الهدنة تبادل الأسرى وجثث القتلى، لكن المعسكرين يتبادلان التهم بعدم احترامها.

من جهته أكد الزعيم الأرمني الافصالي لاقليم ناغورنو قره باغ الانفصالي تخوفه من مفاوضات سلام محتملة مقبلة مع باكو. وقال أمس ان الوضع «أكثر هدوءاً» من اليوم السابق على جبهة القتال بين قواته والقوات الأذربيجانية، في اليوم الثاني من هدنة هشّة. وقال الرئيس الانفصالي أرايك هاروتيونيان في مؤتمر صحافي ستيباناكرت عاصمة الاقليم، «لاحظنا ذلك جميعاً، لم يكن هناك وقف لاطلاق النار. يبدو أن منذ هذا الصباح الوضع أكثر هدوءاً، لكن ذلك يمكن أن يتغيّر بسرعة». وأضاف «في الوقت الحالي، ليس هناك قصف جاريا ثمة تبادل لبعض الطلقات وقذائف الهاون على خطّ الجبهة سنرى الى متى سيستمرّ ذلك لا نعرف كيف سيمرّ النهار»، في حين استُهدفت ستيباناكرت بما لا يقلّ عن ثلاث جولات قصف خلال الليل.

