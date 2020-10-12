ميليشيات عراقية توافق على «هدنة مشروطة» مع القوات الأميركية

عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: أكدت «كتائب حزب الله» العراقية امس أن الفصائل العراقية المسلحة وافقت على «هدنة مشروطة» في الهجمات على القوات الأميركية، لكن المليشيا المقربة من ايران هددت باستخدام «كل الأسلحة المتاحة لها» اذا بقيت تلك القوات في العراق على صعيد اخر قال أحمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ان «تنظيم الأوضاع الادارية والأمنية في سنجار هو صلاحية حصرية للحكومة الاتحادية» في اشارة الى مخرجات اتفاق، أعلن الجمعة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان-العراق لادارة سنجار واعادة النازحين اليها. وأضاف ملال طلال في تغريدة، السبت، قوله ان ذلك «بالتنسيق مع حكومة اقليم كردستان». وجاء الاتفاق الذي وصفه الطرفان بـ«التاريخي»، بعد سنوات من الخلاف الذي حال دون عودة عشرات آلاف النازحين الذين شردهم تنظيم «داعش» عند سيطرته على المنطقة عام 2014. ويتضمن الاتفاق ثلاثة ملفات رئيسة هي الأمني، والاداري، والخدمي. ولكن الملف الأمني في سنجار يمثل الجانب الأبرز، وبالعودة اليه، أوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، في تغريدة أخرى أن «أبناء سنجار سيكونون رأس الرمح في الترتيب الأمني وأن أي حديث مخالف لذلك هدفه خلط الأوراق». وقال المستشار الاعلامي في مكتب مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان السابق ان تصريحات المتحدث أحمد ملا طلال «هي تعبير في ما جاء في نص اتفاق سنجار». وأضاف «ليس هناك تعارض لأن كل ما يجري من ناحية الملف الأمني والاداري والخدمي بالتنسيق مع حكومة اقليم كردستان». وكان رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور برزاني كان قد رحب بالاتفاق بين بغداد وأربيل، وقال ان «الجانبين اتفقا على ادارة سنجار من النواحي الادارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك»، لافتا الى أن «الاتفاق سيكون بداية لتنفيذ المادة 140 من الدستور».