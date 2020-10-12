«IAEA»: إيران تواصل تخصيب اليورانيوم «بوتيرة أعلى»

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عواصم – الوكالات: اعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، ان ايران تواصل تخصيب اليورانيوم وبدرجة اعلى بكثير مما كانت تلتزم به، مضيفاً ان هذه الكمية تزداد كل شهر.

وفي مقابلة مع صحيفة «دي برس» النمساوية قال غروسي ردا على سؤال حول المدة التي ستحتاجها ايران لصنع سلاح نووي «ننظر الى الكمية الكبيرة والحد الأدنى من كمية اليورانيوم المخصب او البلوتونيوم اللازم لصنع قنبلة نووية، ايران ليس لديها حاليا هذه الكمية الكبيرة».

في المقابل، تنفي طهران امتلاكها برنامج اسلحة نووية، زاعمة ان برنامجها النووي مخصص فقط لأغراض الطاقة. وكان نواب ايرانيون عبروا عن قلقهم من تقرير الوكالة الاممية المقبل والسماح بالتفتيش، بعد اسبوع من زيارة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية»IAEA» لثاني موقع نووي مشبوه في ايران. وقالت زهرة الأهيان عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني، قبل ايام، ان طهران قلقة من تقرير الوكالة حول الموقعين النوويين المشبوهين اللذين تم تفتيشهما من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا وفق ما نقلته وكالة انباء البرلمان الايراني. كما تحدثت عن «امكانية التجسس» من قبل مفتشي الوكالة في المواقع النووية، معتبرة منحهم حق الوصول الى تلك المنشآت «غير مقبول على الاطلاق». وفيما افادت تقارير سابقة بوجود اختبارات محظورة وبقايا مواد مشعة في الموقعين نفى المسؤولون الايرانيون، بينهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف ونائبه عباس عراقجي، وجود هكذا منشآت من الأساس. يشار الى ان بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية، اعلن في منتصف سبتمبر الماضي، ان طهران تختبر الجيل الجديد من اجهزة الطرد المركزي، ويمكنها زيادة قدرة تخصيب اليورانيوم بسرعة».

على صعيد اخر قتل شخصان على الأقل في انفجار غامض في اقليم خوزستان الغني بالنفط، جنوب غربي ايران. وقالت هيئة الاذاعة والتلفزيون الايرانية ان انفجارا ناجما عن تسرب غاز سوى مبنى بالأرض وأسفر عن سقوط قتيلين. وأظهر مقطع مصور من موقع الانفجار في مدينة الأهواز، مركز اقليم خوزستان، فرقا للانقاذ تبحث عن ناجين وسط انقاض المبنى السكني المؤلف من طابقين والذي يقع بالقرب من احد اسواق المدينة، وفقا لرويترز. الانفجار، ضمن سلسلة تفجيرات غامضة تشهدها ايران خلال الشهور الأخيرة، استهدفت مواقع ومنشآت نووية ومحطات كهرباء الى جانب معسكرات تدريب للحرس الثوري الايراني.

