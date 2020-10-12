الصين تقترح منصة حوار «متعدد الأطراف» في الخليج

عربيات ودوليات

بكين- الوكالات: أعلنت بكين ان وزير الخارجية الصيني وانغ يي دعا خلال لقاء مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف في تينغشونغ (جنوب غرب الصين)، الى انشاء «منصة حوار متعدد الأطراف» لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط.

وأكد وزيرا خارجية الصين وايران انهما متحدان في الدفاع عن الاتفاق النووي الايراني الموقع في 2015، ودانا «الأحادية» وسياسة «الترهيب» التي تتبعها الولايات المتحدة.

ونقل بيان لوزارة الخارجية الصينية عن وانغ يي قوله «في مواجهة المخاوف المشروعة لجميع الأطراف في مجال الأمن تقترح الصين انشاء منصة لحوار متعدد الأطراف واقليمي».

وأوضح ان «جميع الأطراف المعنية يمكن ان تشارك بمساواة من اجل تحسين التفاهم المتبادل من خلال الحوار ومناقشة الوسائل السياسية والدبلوماسية لحل المشاكل الأمنية».

والشرط المسبق الوحيد الذي وضعه وانغ يي هو الدفاع عن الاتفاق النووي الايراني الدولي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018.

وقال وزير الخارجية الصيني ان بكين «تعارض اي عمل احادي الجانب يقوض الاتفاق (النووي) وستواصل العمل على تطبيقه» داعيا الى تعزيز التعاون مع ايران «للدفاع عن التعددية» و«التصدي للترهيب».

وفي تغريدة على تويتر، اشاد وزير الخارجية الايراني بـ«المناقشات المثمرة» التي سمحت بتعزيز العلاقات الثنائية في مجال التعاون الاقليمي او اللقاحات ضد «كوفيد-19» او الدفاع عن الاتفاق النووي. وقال ظريف «رفضنا الأحادية الأميركية ومحاولات الولايات المتحدة اقامة عالم احادي القطب».

