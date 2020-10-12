مفاجـأة الانتخابات الأميركية.. طالبان تدعم ترامب

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: اعربت حركة «طالبان» في افغانستان، عن املها ان يفوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب بولاية رئاسية ثانية للولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، في مقابلة هاتفية مع شبكة «سي بي اس نيوز» الأميركية «نأمل ان يفوز ترامب في الانتخابات وينهي الوجود العسكري الأميركي في افغانستان». كما اعربت الحركة المسلحة عن قلقها ازاء اصابة الرئيس الأميركي بفيروس «كورونا»، بحسب المصدر نفسه.

وفي هذا السياق قال زعيم بارز آخر في طالبان للشبكة الاميركية «عندما سمعنا ان ترامب كان مصاباً بفيروس «كورونا» شعرنا بالقلق على صحته، لكن يبدو انه يتحسن».

من جهته قال مدير الاتصالات في حملة ترامب تيم مورتو في تصريح لشبكة «سي بي اس نيوز» انه «يرفض دعم طالبان، وأنه يجب على طالبان ان تعرف ان الرئيس ترامب سيحمي المصالح الأميركية دائماً بأي وسيلة ضرورية». ويرجع «حماس» طالبان تجاه ترامب الى الهدف الذي يتشاطرانه، وهو اخراج القوات الأميركية من افغانستان بعد 19 عاماً من الحرب، وهو وعد طويل الأمد من الرئيس الأميركي الحالي.

الى ذلك يستأنف دونالد ترامب اليوم جولاته الانتخابية التي توقفت مع اعلان اصابته بفيروس «كورونا» بينما اعلن طبيب البيت الأبيض انّ الرئيس الأميركي لم يعد يُعتبر مصدرا لنقل العدوى بعد تسعة ايّام على اثبات فحوص طبيه اصابته بـ«كوفيد-19». وبدا الرئيس الأميركي الذي ادخل في الثاني من اكتوبر الى المستشفى حيث امضى ثلاثة ايام، مطمئنا عند اعلان عودته الى السباق الى الرئاسة قبل ثلاثة اسابيع من الانتخابات التي ستجرى في الثالث من نوفمبر. وفي بداية خطاب استمر عشرين دقيقة، قال ترامب الذي اطلّ من البيت الابيض بدون كمامة على مئات من انصاره في اول مناسبة عامة يحضرها حشد منذ اصيب بالفيروس «أشعر انني في حالة رائعة». وسيستأنف الرئيس مهرجانات حملته بوتيرة مكثفة، اذ اعلن البيت الأبيض انه سيزور ولايات فلوريدا الاثنين وبنسلفانيا الثلاثاء وأيوا الأربعاء.

من جهته، اعلن طبيب البيت الأبيض شون كونلي في بيان انّ ترامب لم يعد يُعتبر مصدراً لخطر انتقال عدوى «كوفيد-19» وذلك بعد تسعة ايّام من ظهور نتائج الفحوص التي اثبتت اصابته بـ«كورونا». وبينما كان مئات المؤيدين الذين وضع معظمهم كمامات لكن دون الالتزام كثيرا بالتباعد الاجتماعي خلال الحدث الذي جرى في الهواء الطلق يهتفون له، قال ترامب «أريد ان تعرفوا ان بلدنا سيهزم هذا الفيروس الصيني الفظيع». وأضاف في حديثه عن الفيروس الذي اودى بأكثر من 210 آلاف شخص في الولايات المتحدة وشكّل ضربة لفرصه في الفوز بولاية ثانية «سيختفي، انه يختفي». وقال ترامب «أخرجوا وصوّتوا. احبّكم!»، مخاطبا انصاره الذين ارتدى كثير منهم قبعات حمر تحمل شعاره المفضّل «لنجعل اميركا عظيمة مجددا» بينما هتفوا «سنواتٌ اربع اضافية» على مدى خطابه الذي استمر 18 دقيقة وكان محوره القانون والنظام.

