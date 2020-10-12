ميليشيات اليمين المتطرف... أخطر تهديد إرهابي في عهد ترامب

عربيات ودوليات

تشكل المجموعات المسلحة ذات الايديولوجيا اليمينية والدوافع المتعددة جزءاً من المشهد الأميركي منذ وقت طويل. وألقى توقيف 13 رجلاً كانوا يخططون لخطف حاكمة ميشيغان وبدء «حرب اهلية» قبل اسابيع من الانتخابات الرئاسية الأميركية الضوء على وجود تلك الجيوب المسلحة لليمين المتطرف والتي تشكل بحسب الشرطة الفيدرالية التهديد الارهابي الأول في عهد دونالد ترامب.

ومع وصول دونالد ترامب الى السلطة ظهرت تلك المجموعات بمشاركة مناصريها في تجمع لليمين المتطرف في شارلوتسفيل في فرجينيا عام 2017، ثم بمشاركتهم ايضاً في التظاهرات المناهضة للقيود الهادفة لاحتواء فيروس «كورونا» المستجد خلال الربيع وأيضاً خلال التظاهرات ضد وحشية الشرطة في الصيف.

وأكثرها شهرة هي مجموعة «ثري بيرسنترز» و«أوث كيبرز» و«براود بويز» وكذلك «بوغالوس بوا» و«باتريوت براير». وتشترك تلك المجموعات بدفاعها عن حق امتلاك السلاح والعداء للحكومة والسلطة والأفكار اليسارية وبعضها مؤيد للأفكار الداعية بتفوق العرق الأبيض ولديها ارتباطات بحركات للنازيين الجدد وتعتبر ان قوات الأمن عملاء حكومة استبدادية، فيما تحضر اخرى لثورة وطنية او حرب عرقية. وفي بعض الأحيان يعتنق اصحابها افكار حركة اليمين المتطرف «كاي انون» المؤمنة بنظرية المؤامرة، والتي تعتبر ان ترامب يخوض حرباً سرية ضد جماعة ليبرالية عالمية. وبحسب خبراء تضم هذه المجموعات آلاف المؤيدين في البلاد، وهي تتواصل برسائل مشفرة على مواقع التواصل الاجتماعي. ويعتنق غالبية الرجال الـ13 الذين اوقفوا الخميس في ميشيغان ايديولوجيا مجموعة «بوغالو« وغالبتيهم كانوا اعضاء في مجموعة محلية مسماة «وولفرين واتشمِن». وتهدف مجموعة «بوغالو« التي تضم نازيين جددا وفوضويين من اليمين المتطرف الى اسقاط الحكومة بحرب اهلية. ويعرف مؤيدوها بارتداء قمصان هاواي الزاهية فوق الأزياء العسكرية. وشارك العديد من اعضاء «وولفرين» بالتظاهرات المناهضة للقيود في ميشيغان التي فرضتها الحاكمة غريتشين ويتمر، معتبرين انها انتهاك لحقوق الانسان. وهم غالباً ما يحملون السلاح «استعداداً لما يسمونه بوغالو في اشارة الى تمرد عنيف ضد الحكومة او حرب اهلية بدوافع سياسية»، وفق قضاء ميشيغان. ويعتبر مكتب التحقيقات الفيدرالي ان ناشطي اليمين المتطرف، المعزولين او المنضوين في جيوب هم منذ عام 2019 التهديد الارهابي المحلي الأكبر في الولايات المتحدة. ويتهمونهم بالمسؤولية عن وفاة العشرات خلال السنوات الثلاث الماضية بالمقارنة مع عدد اقل من ضحايا العنف الاسلامي. وأكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، في سبتمبر ان المؤمنين بتفوق العرق الأبيض يشكلون التهديد المتطرف الأساسي لكن معظم عمليات العنف القاتلة نفذت من جانب ناشطين مناهضين للسلطة ومناهضين للحكومة، مثل اغتيال احد مؤيدي بوغالو شرطيَين في كاليفورنيا في مايو.

