غيتس يحذِّر من ارتفاع «مدمر» لوفيات «كورونا»

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عواصم - الوكالات: حذر مؤسس شركة «مايكروسوفت» بيل غيتس، الأميركيين من ارتفاع «مدمر» في الوفيات الناجمة عن وباء فيروس «كورونا» المستجد اذا لم يتعاون المواطنون مع السلطات على نحو اكبر. وقال غيتس في مقابلة تلفزيونية مع شبكة «ان بي سي»، انه سيكون هناك ارتفاع في وفيات «كوفيد-19» اذا لم يعمل جميع افراد المجتمع معا لمكافحة الوباء.

وانتقد نظام اختبارات الكشف عن فيروس «كورونا» مشيرا الى طول فترة الانتظار الخاصة باصدار النتيجة. وأضاف قائلا «لدينا في اميركا اسوأ نظام اختبار في العالم، الا انه قابل للاصلاح ان اردنا ذلك» حسبما نقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية. ودعا الملياردير البالغ من العمر 64 عاما الادارة الأميركية لتحمّل «مسؤولية اخطائها فيما يتعلق باستراتيجية مواجهة الوباء»، لافتا الى ضرورة «تصحيح مسار عملها». وفيما يتعلق بلقاح «كورونا» اوضح غيتس ان ادارة الغذاء والدواء الأميركية تتعرض لضغوط لترخيص لقاح لـ«كوفيد-19» مشيرا لوجوب ايصاله للأميركيين فور طرحه، وكذلك الأمر بالنسبة لدول العالم، لاستبعاد عودة المرض للولايات المتحدة.

على صعيد متصل تجاوز عدد الاصابات بفيروس «كورونا» السبعة ملايين امس في الهند التي تقترب من الأرقام التي سجلتها الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا في العالم، حسب اورقام رسمية. وتفيد الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة الهندية ان 75 الف اصابة جديدة سجلت امس ما يرفع عدد المصابين الى 7,05 ملايين شخص، وهو ما يجعل الهند الدولة الثانية في عدد الاصابات في العالم بعد الولايات المتحدة حيث اصيب 7,67 ملايين شخص بـ«كوفيد-19».

ويقول خبراء ان عدد الاصابات قد يكون اكبر بكثير في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1,3 مليار نسمة.

وفي انكلترا، اعرب رؤساء بلديات شمال البلاد عن غضبهم، في وقت تستعد فيه الحكومة لفرض نظام اغلاق جديد يرى معارضوه انه سيفاقم الضغط على العمال الأكثر فقرا.

ومن المقرر ان يستعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون النظام الجديد اليوم في ظل ارتفاع معدل الاصابات، خصوصا في شمال البلاد، وارتفاع الحصيلة الاجمالية للوفيات الى اكثر من 42 الفا والتي تعد في الأساس الأسوأ في اوروبا.

ويواصل الفيروس حصد مزيد من الضحايا والمصابين في جميع انحاء العالم، حيث تجاوز عدد الوفيات مليون شخص، في حين اقترب العدد الاجمالي للمصابين من 37 مليونا. وتم احصاء اكثر من 10 ملايين اصابة بفيروس كورونا في اميركا اللاتينية، وهي المنطقة الأكثر تضررا في العالم من حيث عدد الاصابات والوفيات.

