الفوز الأول لألمانيا.. وانتصار باهت لإسبانيا

دوليه

كسر المنتخب الألماني صومه عن الانتصارات في دوري الأمم الأوروبية، بتحقيق فوزه الأول في المسابقة المستحدثة على مضيفه الأوكراني 2-1 أول من امس ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة للمستوى الأول، التي شهدت فوزا خجولا لاسبانيا المضيفة على حساب سويسرا 1-0.

وسجل ماتياس غينتر (20) وليون غوريتسكا (49) لألمانيا، وروسلان مالينوفسكي (76 من ركلة جزاء) لأوكرانيا.

وهو الفوز الأول لألمانيا بعد خسارتين وتعادلين في النسخة الأولى التي حل فيها ثالثا خلف هولندا وفرنسا، وتعادلين في البطولة الحالية مع اسبانيا وسويسرا بنتيجة مماثلة 1-1. وهو الفوز الأول للمانشافت أيضا منذ عودة المنافسات الدولية بعد توقف دام قرابة عشرة أشهر جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد تعادله أيضا وديا مع تركيا 3-3 الأسبوع الماضي.

وأنتج التعادل مع تركيا حالة من السخط لدى المدرب يواكيم لوف الذي أعرب عن غضبه واحباطه بعد المباراة، واعتباره أن المنتخب يعاني من مشكلة في القيادة في أرض الميدان. وأجرى المدير الفني لأبطال العالم عام 2014 تسعة تغييرات عن التشكيلة التي واجهت الأتراك، ولم يشارك في المباراتين سوى انتونيو روديغير ويوليان دراكسلر.

في المقابل خاض مدرب أوكرانيا أندري شيفتشينكو المباراة بتشكيلة غاب عنها أبرز لاعبيه لاصابتهم بـ«كوفيد-19». وفتح الاتحادان الأوروبي «يويفا» والأوكراني أبواب ملعب كييف الأولمبي أمام قرابة 21 ألف متفرج وهو ما يعادل 30 بالمئة من السعة الاجمالية للمدرجات بحسب بروتوكلات يويفا الخاضعة لاجراءات صحية صارمة.

ورغم البداية المميزة لأوكرانيا في الدقائق العشر الأولى التي أنقذ فيها الحارس المخضرم مانيول نوير مرماه من هدف بعد خطأ مشترك بين طوني كروس ونيكلاس زوله (10)، استعاد الألمان السيطرة ونجحوا بافتتاح التسجيل بعد تمريرة عرضية من روديغير الى عمق منطقة الجزاء تنحى عنها جوشوا كيميتش لصالح زميله غينتر الذي حولها الى الشباك (20).

واعتبر غينتر أن ألمانيا أدارت المباراة بطريقتها «نحن نعلم أننا لم نلعب بشكل جيد، ولكن كان من المهم أن نفوز. لم تكن أفضل مباراة لنا الليلة. روديغر قام بـ 90 في المئة من العمل من أجل تسجيل هدفي». واضاف «نعلم أن أوكرانيا أرادت اللعب بطريقة الهجوم المضاد. من النادر أن نرى ألمانيا ترتكتب هذا العدد الكبير من الأخطاء». وضاعف غوريتسكا النتيجة من كرة رأسية بعدما أفلتت من يدي الحارس الأوكراني غيورغي بوشان اثر عرضية لوكاس كلوستيمان (49).

وقلص مالينوفسكي لاعب أتالانتا النتيجة الى 1-2 من ركلة جزاء سددها الى يمين نوير، احتسبت لأوكرانيا بعد عرقلة اقترفها زوله داخل المنطقة المحرمة (76). واستعاد أصحاب الأرض المبادرة وحاولوا معادلة النتيجة لكن نوير وقف لهم بالمرصاد.

وحقق المنتخب الاسباني فوزا باهتا هلى حساب نظيره السويسري بهدف نظيف سجله ميكيل أيارزابال في الدقيقة 14. وأجرى مدرب اسبانيا لويس انريكي أربعة تبديلات على التشكيلة الفائزة على أوكرانيا 4-0 في الجولة الماضية من دوري الأمم الشهر الماضي. ويعد تياغو ألكانتارا المنتقل مؤخرا الى ليفربول الانكليزي من بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا، أبرز الغائبين لاصابته بفيروس كورونا المستجد. وحل سيرخيو بوسكيتس بدلا من ألكانتارا في خط الوسط، فيما حل خوسيه لويس غايا وفيران توريس وأيارزابال مكان الثلاثي ريغيلون ورودريغو مورينو ورودري الذي تواجد على مقاعد البدلاء.

وكان انريكي قال عشية المباراة «التشكيلة التي ادخلت عليها بعض التعديلات خلال فترة التوقف الدولية أقنعتني أن هذا هو الطريق الذي يجب سلوكه. أحببت ما رأيته وأريد أن أستمر في ذلك وأواصل تحسينه» في اشارة الى تجربته لاعبين جدد وعدم خوض كل المباريات بتشكيلة ثابتة.

وتعاني سويسرا بدورها من عدة غيابات ناتجة عن «كوفيد-19» ابرزها مانويل أكانجي. لكنه استعاد خدمات لاعب ليفربول شيردان شاكيري الذي جلس على مقاعد البدلاء في الشوط الأول.

كما افتقد البوسني فلاديمير بيتكوفيتش مدرب المنتخب السويسري لجهود لمهاجمه بريل-دونالد امبولو.

وجاء هدف المباراة الوحيد بعد خطأ قاتل اقترفه يان سومر حارس سويسرا بتمريره الكرة الى لاعب الخصم ميكيل ميرينو فتلقف الكرة ومررها لزميله في ريال سوسيداد اويزرابال الذي عاجلها بتسديدة في المرمى (14). وقال صاحب الهدف بعد المباراة «أظهر لنا تحليل الفيديو (خلال فترة الاستعداد للمباراة) أن سويسرا تخاطر باللعب من الخلف وأنه سيكون من الضروري الضغط بشكل كبير جدا وبسرعة كبيرة». واضاف «حققنا الأهم وهو الفوز والابتعاد في الصدارة». ورفعت اسبانيا رصيدها الى سبع نقاط في المركز الأول، مقابل خمس نقاط لألمانيا وثلاث لأوكرانيا، وسويسرا نقطة واحدة في المركز الأخير.

