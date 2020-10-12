بيبي يتطلع إلى المشاركة في المونديال

دوليه

يتطلع المدافع البرتغالي بيبي الى خوض غمار كأس العالم «قطر 2022»، عندما يبلغ من العمر 39 عاما. وخاض قلب دفاع ريال مدريد السابق، الذي يلعب الآن مع بورتو، 111 مباراة دولية مع البرتغال منذ ظهوره لأول مرة في عام 2007.

وشارك في ثلاث بطولات لكأس العالم وثلاث بطولات لأمم أوروبا، بما في ذلك الظفر بلقب بطولة أمم أوروبا 2016 في فرنسا. واختير بيبي أفضل لاعب في المباراة النهائية لأدائه بعد الفوز الصعب 1-0 على أصحاب الأرض في النهائي، الذي امتد لـ120 دقيقة لعب وبدا بيبي ليس مستعدا لاستبعاد احتمال اللعب في كأس العالم المقبلة في قطر، والتي ستبدأ قبل ثلاثة أشهر فقط من عيد ميلاده الأربعين.

وقال للصحافيين قبل مباراة البرتغال في دوري الأمم الأوروبية أمام فرنسا «أركز على المباراة التالية، وهي الأهم. أعرف كم عمري ولكن أيضا ما يمكنني تقديمه. أنا سعيد برؤية الشباب الذين يمكنهم المساهمة في المنتخب الوطني. هناك الكثير من الجودة وعلينا جميعا أن نبذل قصارى جهدنا في أنديتنا، لذا عندما يحين وقت اختيار الفريق، يجب نكون جميعا جاهزون للمساعدة، سأحاول بدوري التواجد في كأس العالم المقبلة». واضطر الحارس البرتغالي أنتوني لوبيز الى مغادرة الفريق بعد اختبار فيروس كورونا.

ويقول بيبي ان اللاعبين مستعدون الآن لمثل هذه الاحتمالات ويصر على أن المخاوف بشأن الفيروس لا تشكل مصدر الهاء لهم عند خروجهم الى أرض الملعب. وقال «هذا هو واقعنا. هذا هو العالم ونعرف ما يمكن أن يحدث. نحن مستعدون».

وأضاف «الأمر ليس مجرد موقف في كرة القدم. عندما نخرج الى أرض الملعب، لا نفكر في الأمر، فقط في الفوز ومساعدة المنتخب الوطني. هذا ما أعتقده وأعتقد أن زملائي يفعلون ذلك أيضا».

