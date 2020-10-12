هيوز: غيغز لديه فرصة لتدريب يونايتد

دوليه

قال مارك هيوز، لاعب مان يونايتد الأسبق، ان رايان غيغز عزز سجله التدريبي مع منتخب ويلز الذي يقوده حاليا وان نجاحه في بطولة أوروبا المقبلة، ربما يقربه من تولي تدريب فريقهما السابق مستقبلا.

وأمضى غيغز (46 عاما) 24 عاما في صفوف مان يونايتد وفاز معه بلقب الدوري الانكليزي الممتاز 13 مرة، وبدوري أبطال أوروبا مرتين وعين لاعبا ومدربا للنادي قبل انتهاء مسيرته في الملاعب.

وعمل غيغز لاعبا ومدربا بعد اقالة ديفيد مويس، كما عمل مساعدا للمدرب الهولندي لويس فان غال عند تعيين الأخير على رأس الجهاز الفني في 2014.

وغادر غيغز يونايتد بعد تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مدربا للنادي في 2016، وتولى تدريب ويلز بعد ذلك بعامين في أول مهمة تدريبية كاملة له وقاد الفريق لنهائيات بطولة أوروبا 2020.

وقال هيوز الذي كان مدربا لمنتخب ويلز، عندما كان غيغز لاعبا في الفريق لهيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «أعتقد أن رايان في وضع جيد بمسيرته التدريبية».

وأضاف «انه يحقق تقدما وربما تكون فرصته أكبر في تولي تدريب مان يونايتد مما كانت عليه عند مغادرة فان غال في 2016». وتابع هيوز «ربما لم يقتنعوا بخبراته التدريبية في هذا الوقت، لكن اذا شارك في بطولة أوروبا وحقق نتائج جيدة، فلن يكون هناك ما يمنع ظهوره في الصورة (لدى يونايتد)».

ويقول هيوز انه يعتقد أن يونايتد رفض تعيين غيغز مدربا له في 2016، لأنه أراد تعيين اسم كبير ردا على تعيين الاسباني الشهير بيب غوارديولا مدربا لمانشستر سيتي.

