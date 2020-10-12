يوفنتوس وسان جرمان يريدان ألابا

دوليه

كشف تقرير صحافي ايطالي، أول من امس عن صراع مرتقب بين يوفنتوس وباريس سان جرمان الفرنسي، من أجل الحصول على خدمات نجم بايرن ميونيخ الألماني النمساوي ديفيد ألابا، في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة «توتو سبورت» الايطالية، فان يوفنتوس وباريس سان جرمان يسعيان لتدعيم خط الدفاع بضم ألابا لاعب بايرن ميونيخ، خصوصا وأنه سيصبح حرا في الصيف المقبل.

ويرتبط ألابا (28 عاما) بعقد مع بايرن ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وسط محاولات من ناديه لتجديد عقده، دون نتيجة موفقة.

وأشارت الصحيفة الى أن ألابا يبدو غير متحمس لتمديد عقده مع العملاق البافاري، ويسعى لخوض تجربة جديدة في دوري آخر. وخاض الدولي النمساوى 389 مباراة مع بايرن ميونيخ في جميع المسابقات، حيث سجل 31 هدفا، وساهم في التتويج بـ23 بطولة.

