لوف: كنا نستطيع الفوز بأربعة أهداف

دوليه

أظهر يواكيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، ردة فعله بعد تحقيق فريقه أول انتصار في تاريخه بدوري الأمم الأوروبية، أول من امس، وذلك على حساب أوكرانيا 2-1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات. ولم يسبق للمنتخب الألماني الفوز بأي مباراة على مدار 5 مواجهات سابقة خاضها بنسختي دوري الأمم، منذ انطلاق البطولة في 2018، قبل أن ينجح في ذلك بعد مرور 25 شهرا.

وأبرزت شبكة «سكاي سبورت ألمانيا» تصريحات مدرب المانشافت عقب المباراة، حيث قال «أنا سعيد بفوزنا بالمباراة، رغم أنه كان بامكاننا التقدم (3-0) أو (4-0) قبل أن نستقبل الهدف، كما أن مخالفة ركلة الجزاء لم تكن ضرورية وكان من الممكن تجنبها». وأضاف: «أوكرانيا وجدت صعوبة في الحصول على فرصة للتسجيل طوال المباراة، رغم أننا فقدنا الكرة بسهولة في بعض الفترات، الا أننا كنا مستقرين للغاية على الصعيد الدفاعي، لذا لن أقوم بتغييرات كثيرة في التشكيلة الأساسية».

كما تحدث الجناح الألماني سيرجي غنابري عن الانتصار، قائلا «نجحنا في انهاء المباراة لصالحنا، لكن كان بامكاننا حسمها مبكرا». وأتم: «اذا نجحنا في تكرار ما فعلناه اليوم، فان فرص المنافسين في الوصول الى مرمانا ستكون ضئيلة».

