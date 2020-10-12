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دوليه

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مونتينيغرو تغلبت على أذربيجان


وصلت مونتينيغرو لنقطتها التاسعة في ثلاث مباريات بعد فوزها على أذربيجان أول من امس.
وانفردت مونتينيغرو بصدارة المجموعة الأولى ضمن المستوى الثالث لدوري الأمم الأوروبية بانتصارها بثنائية نظيفة على ضيفتها ضمن المرحلة الثالثة. وسجل الثنائية يوفيتش (9) وايفانوفيتش (71).
وفاز منتخب لوكسمبورغ على ضيفِه القبرصي بهدفين دون مقابل ضمن ذات المجموعة ليرفع رصيده الى ست نقاط. وافتتح دانال سيناني النتيجة لصالح لوكسمبورغ في الدقيقة الثانية عشرة، وعاد اللاعب ذاته ليدون الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والعشرين، ليحقق منتخب لوكسمبورغ الفوز الثاني.
وفي مباريات أخرى ضمن المستوى الرابع انتصر منتخب جبل طارق على مضيفه ليشتنشتاين بهدف دون رد وانتهت مباراة جزر فارو مع لاتفيا بالتعادل الايجابي 1-1. وتعادلت أندورا ومالطا بلا أهداف لحساب المجموعة الأولى من المستوى الرابع.


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