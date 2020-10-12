3 إصابات «كورونا» في صفوف إنتر

دوليه

أعلن نادي إنتر الإيطالي عن إصابة لاعبيه راديا ناينغولان وروبيرتو غاليارديني ويونوت رادو بفيروس كورونا. وأوضح «النيراتزوري» على موقعه الرسمي أن الفحوصات التي خضع لها اللاعبون الثلاثة في المركز التدريبي جاءت إيجابية في انتظار خضوعهم إلى فحوصات إضافية بداية من أمس. وتبعاً لقواعد الدوري الإيطالي يتم وضع أي لاعب يصاب بفيروس كورونا في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً مما يهدد إنتر في مباراة القمة أمام ميلان في 17 اكتوبر الحالي. وأصيب لاعبان أيضاً في ميلان مؤخراً هما المدافع ليو دوارتي والمهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش قبل إعلان الأخير عن تعافيه الجمعة.

