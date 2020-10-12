دي بروين غير مهتم بميسي

دوليه

أعرب البلجيكي كيفن دي بروين عن سعادته مع فريقه مانشستر سيتي الإنكليزي وانفتاحه للحديث مع المسؤولين بشأن مستقبله، في ظلّ التقارير التي تتحدث عن قرب تمديد عقده.

وكانت تقارير أشارت إلى أنّ الـ «سيتيزنس» الطامح للفوز بدوري أبطال أوروبا مع مدربه الإسباني بيب غوارديولا، عرض على لاعب الوسط تمديد عقده لعامين إضافيين براتب أسبوعي يبلغ 300 ألف جنيه استرليني (392 ألف دولار)، علماً أنّ عقده الحالي ينتهي بعد عامين ونصف.

وقال دي بروين عشية مباراة منتخب بلاده ضد إنكلترا ضمن منافسات المجموعة الثانية للمستوى الأول: «أنا سعيد للغاية في النادي، يمكنني أن أقول الآن إنني لم أتحدث مرة واحدة مع النادي (حول تمديد عقده) لذلك لا أعرف لماذا يقول الناس إنني وافقت بالفعل على شيء ما».

وأضاف اللاعب الذي يعد من الركائز الأساسية للفريق الفائز بالدوري المحلي عامي 2018 و2019 «لطالما قلت للجميع إنني سعيد حقاً في النادي وأشعر بالراحة، لذا إذا أراد المسؤولون في النادي التحدث معي فأنا منفتح على ذلك وسنرى ما سيحدث».

وسرت شائعات العام الماضي لدى استبعاد مانشستر سيتي عن المشاركة القارية لمدة عامين بسبب مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف عن أنّ دي بروين يفكر بالرحيل، لكن استئنافهم الناجح أنهى كل المشاكل. وأوضح: «لكن في الوقت الراهن لم يحدث شيء، لذلك أنا ماض كما تأخذني الطريق».

وشهد الشهر الماضي ربط اسم سيتي بإمكانية قدوم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوفه بعد الإشكال الذي حصل بين النادي الكاتالوني وهدافه الأسطوري، قبل أن تعود المياه إلى مجاريها بينهما، لكن من المرجح أن يقدم الفريق الإنكليزي عرضاً جديداً لـ «البرغوت» نهاية الموسم الحالي. لكن دي بروين ليس قلقاً حيال تلك التكهنات، قائلاً «لا يهمني الأمر بصراحة، إذا جاء (ميسي) فهذا أمر جيد، وإذا لم يأت فهناك ما يكفي من اللاعبين الجيدين في النادي الذين أستمتع باللعب معهم».

