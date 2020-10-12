روبينيو عاد إلى سانتوس

دوليه

عاد المهاجم السابق للمنتخب البرازيلي روبينيو للمرة الرابعة الى صفوف فريقه سانتوس حيث بدأ مسيرته الاحترافية قبل الانضمام الى صفوف ريال مدريد الاسباني وميلان الايطالي ومانشستر سيتي الانكليزي.

وأعلن سانتوس، النادي السابق للنجمين بيليه ونيمار، في بيان أن روبينيو (36 عاما) وقع على عقد مدته خمسة أشهر مقابل راتب رمزي بقيمة 1500 ريال (نحو 230 يورو).

ويتضمن عقد روبينيو مكافآت في حال تحقيق الأهداف بالاضافة الى بند للتجديد لمدة عام وسبعة أشهر. وكان روبينيو بلا ناد منذ أغسطس الماضي عندما انتهى عقده مع اسطنبول باشاك شهير بعد موسمين في تركيا حيث لعب مع سيفاسبور.

وقال «لقد كان سانتوس دائما بيتي. هدفي هو المساعدة داخل وخارج الملعب، وإعادة سانتوس إلى القمة إنه شعور خاص بالعودة إلى النادي الذي أطلق مسيرتي في عالم كرة القدم».

بدأ روبينيو مسيرته الاحترافية مع سانتوس عام 2002 قبل انضمامه إلى ريال مدريد في 2005، ومنه الى مانشستر سيتي عام 2008، حيث أعاره النادي الانكليزي الى سانتوس عام 2010. وبانتهاء إعارته انتقل إلى ميلان الذي أعاره بدوره إلى سانتوس موسم 2014-2015.

ولعب روبينيو مع غوانغجو إيفرغراندي الصيني موسم 2015-2016، وعاد الى البرازيل للدفاع عن الوان أتلتيكو مينيرو (2016-2018)، قبل الانتقال الى صفوف سيفاسبور (2018-2019) وباشاك شهير (2019-2020).

وتوج خلال مسيرته الاحترافية ببطولات البرازيل (2002 و2004)، إسبانيا (2007 و2008)، إيطاليا (2011)، الصين (2015) وتركيا (2020).

وخاض روبينيو 100 مباراة دولية سجل خلالها 28 هدفا، وتوج بلقب كأس القارات (2005 و2009) وكأس أميركا الجنوبية “كوبا أميركا» عام 2007.

