شفيونتيك تصنع التاريخ لبولندا

دوليه

من لاعبة شابة مغمورة وغير مصنفة الى الرياضية التي منحت بلادها أول لقب بطولة كبرى في التنس في فئة الفردي، هكذا صنعت البولندية إيغا شفيونتيك التاريخ بعد فوزها اول من أمس في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة على الاميركية صوفيا كينن.

ولم تجد شفيونتيك (19 عاما) صعوبة في تحقيق هذا الانجاز التاريخي بعد تفوقها على كينن المصنفة رابعة 6-4 و6-1، لتصبح أصغر بطلة في رولان غاروس لدى السيدات منذ اليوغوسلافية-الأميركية مونيكا سيليش عام 1992. كما باتت البولندية ثاني لاعبة فقط غير مصنفة تتوج بعد اللاتفية يلينا اوستابنكو عام 2017، واول لاعبة تحقق اللقب من دون ان تخسر أي مجموعة في البطولة منذ البلجيكية جوستين هينان عام 2007.

ولم يسبق لشفيونتيك المصنفة 54 عالميا أن ذهبت أبعد من الدور الرابع في مشاركاتها السبع السابقة في الغراند سلام، كما لم يكن بحوزتها اي لقب في مسيرتها الاحترافية حيث كانت افضل نتيجة لها بلوغ نهائي دورة لوغانو السويسرية العام الماضي. وقالت بعد الفوز «لا أعرف حقيقة ما الذي يحصل، أنا سعيدة حقا، فرحة جدا لتواجد عائلتي هنا أخيرا، هذا أمر جنوني، أنا لا أصدق». وتابعت «كان على الامر ان يكون على هذا النحو، أن تفوز لاعبة غير مرشحة بلقب غراند سلام في منافسات السيدات، هذا الامر بات يحدث غالبا الآن، هذا جنوني».

وأردفت «منذ عامين فزت بلقب غراند سلام في فئة الناشئات، شعرت وكأن الوقت مر بشكل سريع حقا».وكانت البولندية حققت في عام 2018 لقب بطولة ويمبلدون الانكليزية للناشئات، كما فازت في العام 2016 بلقب زوجي الناشئات في رولان غاروس الى جانب الاميركية كاتي ماكنيلي.وكانت شفيونتيك ثاني بولندية تخوض نهائي بطولة كبرى في العصر الحديث (1968) بعد أنييشكا رادفانسكا وصيفة ويمبلدون 2012، والثالثة في مجمل البطولات الكبرى بعد حلول يادفيغا يدرزيوفسكا وصيفة في رولان غاروس 1939، وذلك بعد مباراتين نهائيتين في ويمبلدون والولايات المتحدة في 1937. وبهذا اللقب ستدخل شفيونتيك لائحة العشرين الاوليات وتحديدا المركز السابع عشر عالميا في التصنيف الجديد لرابطة المحترفات الذي سيصدر اليوم.

وكانت هذه المباراة اول نهائي «غراند سلام» يجمع لاعبتين بسن الـ21 اول اقل منذ استراليا المفتوحة عام 2008 عندما تغلبت الروسية ماريا شارابوفا على الصربية آنا ايفانوفيتش، والاول في رولان غاروس منذ عام 2003 عندما فازت هينان على مواطنتها كيم كلايسترز.

ولم يكن وصول شفيونتيك الى النهائي صدفة بعدما أقصت في طريقها وصيفة العام الماضي التشيكية ماركيتا فوندروشوفا من الدور الاول، وصيفة عام 2014 الكندية أوجيني بوشار من الدور الثالث وحاملة اللقب عام 2018 والمصنفة اولى في البطولة الرومانية سيمونا هاليب في ثمن النهائي.اما كينن التي كانت تطمح لتصبح اول لاعبة تفوز بلقبين كبيرين في العام ذاته منذ الالمانية انجليك كيربر عام 2016، فقد أقصت في نصف النهائي التشيكية بترا كفيتوفا حاملة لقب بطولة ويمبلدون عامي 2011 و2014.

وقالت بعد الخسارة «أريد أن أهنئ ايغا على هذه البطولة الرائعة والمباراة العظيمة. لقد لعبتِ بشكل جيد حقا».وباتت شفيونتيك اول مراهقة تفوز باللقب منذ الاسباني رافايل نادال الذي رفع الكأس عام 2005 في سن الـ19.

وقالت في هذا الصدد «لست جيدة كثيرا في الخطابات. إنه أمر لا يصدق عندما أفكر أنني كنت أشاهد نادال يرفع اللقب كل عام، لذا الامر جنوني انني الآن في نفس المكان».

