شكوك حول مشاركة هازارد في «الكلاسيكو»

دوليه

أثارت حالة البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، الكثير من الشكوك حول إمكانية مشاركته ضد برشلونة في الجولة السابعة من الدوري الإسباني. وكان هازارد تعرض لإصابة عضلية في الساق اليمنى خلال نهاية الشهر الماضي، جعلته يغيب عن مباريات ريال. ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن أفضل التوقعات لإصابة هازارد التي حدثت يوم 30 سبتمبر الماضي، أن اللاعب سيعود عقب ثلاثة أسابيع فقط. وأشارت إلى أن اللاعب الآن في الأسبوع الثاني من التعافي، ورغم ذلك لم يظهر إشارات على تحسنه، وإمكانية تواجده في الكلاسيكو المقبل يوم 24 من شهر أكتوبر الحالي. وأوضحت أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال، مستعد للدفع بهازارد ضد برشلونة، إذا تعافى اللاعب قبل المباراة بأيام قليلة.